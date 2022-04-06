Corinthians perde em estreia de fase de grupos da Libertadores pela primeira vez no Século

O Corinthians voltou a perder em uma estreia de fase de grupos da Libertadores após 22 anos. A última vez que isso havia acontecido foi em 2000, quando o Timão perdeu por 2 a 0 para o América do México, no estádio Azteca, pela primeira rodada do grupo 3 da Liberta. Um revés na condição de estreante na chave da Liberta voltou a ocorrer nesta terça-feira (5), com o 2 a 0 do Always Ready sobre o clube alvinegro, no estádio Hernando Siles, em La Paz, capital boliviana.

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Desde a derrota para o América, o clube alvinegro havia feito estreias diretas na fase de grupos outras sete vezes. Foram quatro vitórias (2003, 2006, 2010 e 2016) e três empates (2012, 2013 e 2018).

Neste intervalo, o Corinthians chegou a perder uma estreia em 2020, 1 a 0 para o Guaraní, do Paraguai, mas na ocasião estava disputando a segunda fase da competição continental, a chamada pré-Libertadores, em uma das três vezes que o Timão passou por esse período do torneio.

Há 22 anos, quando, até o então, havia perdido pela última vez uma partida inicial de grupos na Liberta, o Corinthians conseguiu reverter o quadro no decorrer da competição, não perdeu mais no torneio, se classificou na chave, que também Olímpia, do Paraguai, e LDU, do Equador, como líder, e só parou na semifinal, quando foi derrotado nos pênaltis para o Palmeiras.

A campanha de 2000, inclusive, era a melhor da história do Timão na Libertadores até 2012, quando a equipe conquistou o torneio pela primeira e única vez até aqui.

Quando foi campeão, o Alvinegro do Parque São Jorge estreou com um empate em 1 a 1 contra o Deportivo Táchera, da Venezuela, em Caracas, com o resultado sendo conquistado no último lance da partida, com gol de cabeça do volante Ralf.

Confira abaixo todas as estreias do Corinthians na fase de grupos da Libertadores, e até onde o clube foi em cada edição:

1977 – Corinthians 1 x 1 Inter – Morumbi – caiu na fase de grupos

1991 – Flamengo 1 x 1 Corinthians – Maracanã – caiu nas oitavas

1996 – Corinthians 3 x 0 Botafogo – Pacaembu – caiu nas quartas

1999 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians – Morumbi – caiu nas quartas o Palmeiras

2000 – América-MEX 2 x 0 Corinthians – Estádio Azteca - caiu na semi

2003 – Corinthians 1 x 0 Cruz Azul-MEX – Pacaembu – caiu nas oitavas

2006 – Deportivo Cali-COL 0 x 1 Corinthians – Estádio Pascual Guerrero – caiu nas oitavas

2010 – Corinthians 2 x 1 Racing-URU – Pacaembu – caiu nas oitavas

2012 – Deportivo Táchera-VEN 1 x 1 Corinthians – Pueblo Nuevo – campeão 2013 – San José-BOL 1 x 1 Corinthians – Jesús Bermudez – caiu nas oitavas

2016 – Cobresal 0 x 1 Corinthians – El Cobre – caiu nas oitavas

2018 – Millonários-COL 0 x 0 Corinthians – El Campín – caiu nas oitavas

2022 - Always Ready-BOL 2 x 0 Corinthians – Hernando Siles