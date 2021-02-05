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Corinthians parabeniza Tevez pelos 37 anos e relembra curiosidade do primeiro gol do argentino no clube

Atacante atuou no Timão por uma temporada e meia e foi o grande nome do quarto título nacional. Em 2005, marcou seu primeiro gol pelo Alvinegro em seu aniversário de 21 anos...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 15:38

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:38

Crédito: Reginaldo Castro/Lancepress!
Um dos grandes ídolos recentes da história do Corinthians, o atacante Carlitos Tevez faz aniversário nesta sexta-feira. O ex-camisa 10 alvinegro completa 37 anos de idade e o Timão celebrou o aniversário do argentino nas redes sociais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Saiba os próximos jogos do Corinthians e de seus concorrentes pela Liberta
Tevez foi o líder da equipe corintiana que conquistou o tetracampeonato brasileiro em 2005. Naquela campanha, marcou 20 gols e foi eleito o melhor jogador do Brasileirão. Ele foi contratado junto ao Boca Juniors-ARG com a ajuda da MSI, fundo de investimento que foi parceiro do clube naquela década.
Conhecido por aliar raça e técnica em grandes doses, Carlitos se tornou ídolo instantâneo da Fiel mesmo jogando por apenas um ano e meio com a camisa do Corinthians, apresentando uma postura de humildade e muita determinação. O argentino é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube do Parque São Jorge, com 46 gols em 78 jogos entre 2005 e 2006.Primeiro gol no dia do aniversário
E o primeiro ponto de emoção de Tevez com a camisa alvinegra veio logo no dia do seu aniversário de 21 anos. Em sua terceira partida com a camisa alvinegra, o atacante entrou em campo e balançou a rede contra a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista de 2005, justamente no dia 5 de fevereiro.
Tevez fez o segundo gol da vitória por 2 a 0, em um sábado de Carnaval. Após receber passe de Dinelson, Carlitos dominou e girou chutando. Ao comemorar, o argentino dançou a cumbia pela primeira vez no Timão, cena que se tornaria característica nas partidas seguintes, uma marca de boa parte dos seus gols inclusive na carreira pós-Timão, Ele deixou o clube em agosto de 2006.

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