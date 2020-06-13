Corinthians paga ao elenco um dos três meses de salários atrasados

O Corinthians depositou, na última sexta-feira, uma das três parcelas de salários devidos ao elenco. Os jogadores receberam um valor eferente a 50% das férias coletivas, que foram cumpridas em abril pelo elenco. O depósito deveria ter ocorrido em 5 de maio.

A informação foi dada primeiramente pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE! Os dirigentes já tinham feito acordo com os atletas para que a outra metade de montante referente às férias fosse paga somente no final desta temporada. Mas ainda há atraso em dois meses.E MAIS:À espera de liberação, Corinthians adia testes de COVID-19Corinthians vende atacante para time da Coreia do SulAinda não foram pagos os salários de março e maio, sendo que os vencimentos de maio já ocorrerão com a redução de 25%, acordada com o elenco por conta da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Os jogadores também estão no aguardo do valor de férias cumpridas em dezembro.