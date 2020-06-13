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futebol

Corinthians paga ao elenco um dos três meses de salários atrasados

Para evitar risco de rescisão na justiça, clube depositou na sexta-feira o valor referente a 50% das férias, cumpridas pelos jogadores em abril, por conta da pandemia do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 16:46

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 16:46

Crédito: Elenco do Corinthians recebeu uma das três parcelas devidas pela diretoria (Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
O Corinthians depositou, na última sexta-feira, uma das três parcelas de salários devidos ao elenco. Os jogadores receberam um valor eferente a 50% das férias coletivas, que foram cumpridas em abril pelo elenco. O depósito deveria ter ocorrido em 5 de maio.
A informação foi dada primeiramente pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE! Os dirigentes já tinham feito acordo com os atletas para que a outra metade de montante referente às férias fosse paga somente no final desta temporada. Mas ainda há atraso em dois meses.E MAIS:À espera de liberação, Corinthians adia testes de COVID-19Corinthians vende atacante para time da Coreia do SulAinda não foram pagos os salários de março e maio, sendo que os vencimentos de maio já ocorrerão com a redução de 25%, acordada com o elenco por conta da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Os jogadores também estão no aguardo do valor de férias cumpridas em dezembro.
De qualquer forma, o pagamento de uma das três parcelas devidas gera uma proteção maior ao Corinthians para não perder jogadores na Justiça. Fica a expectativa, agora, pela liberação das autoridades sanitárias para que sejam retomados os treinamentos presenciais. Não há data para volta dos jogos. E MAIS:

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