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futebol

Corinthians oficializa novo patrocinador para o futebol feminino

Parceria foi anunciada na Live de aniversário de 111 anos do clube e vale até o final de 2021. A marca da empresa ficará na barra traseira da camisa do profissional e da base...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 17:34
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians oficializou nesta segunda-feira o acordo com a marca Atroveran Hot, que será patrocinadora da equipe de futebol feminino do clube até o final de 2021, estampando a marca na barra traseira da camisa. O patrocínio, válido para a equipe profissional e categorias de base, já havia sido anunciado na última quinta-feira, durante a live de aniversário de 111 anos do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
A parceria está alinhada ao propósito da empresa de incentivar as mulheres a explorar suas potências e abordar o tema da menstruação em diversos setores, a fim de promover a naturalidade dos ciclos femininos.
O Atroveran Hot já apoiou o time feminino durante o Campeonato Brasileiro, no Dia das Mães, e agora prolonga a parceria na barra traseira da camisa. Em fevereiro, também esteve presente na Copa Libertadores, em ação realizada diretamente com as jogadoras e comissão técnica, que receberam kits do produto. Muitas delas, inclusive, são consumidoras regulares da marca.- O retorno da marca Atroveran Hot é uma grande felicidade para a Fiel corintiana, por ser uma marca voltada para a torcida feminina, de enorme importância para o bem-estar - afirmou José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.
- Significa o sucesso da primeira experiência, que ocorreu na Libertadores, provando a capacidade que o futebol feminino do Corinthians tem de dar exposição às marcas e engajar torcedoras. Aplaudo a Hypera Pharma por participar desse grande momento da nossa equipe e tenho certeza de que essa relação terá muito a comemorar no futuro - concluiu o dirigente.
Atroveran Hot é um adesivo térmico que aquece em contato com o ar, proporcionando uma sensação de conforto e alívio da cólica menstrual. A marca tem como principal bandeira a naturalização da menstruação, desmistificando tabus para que as mulheres explorem o máximo potencial de cada fase do período menstrual, seja no esporte, no trabalho ou no dia a dia.
A marca faz parte do portfólio da Hypera Pharma, que, em setembro de 2020, adquiriu os naming rights da Neo Química Arena, pelos próximos 20 anos.

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