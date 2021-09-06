Corinthians oficializa novo patrocinador para o futebol feminino

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians oficializou nesta segunda-feira o acordo com a marca Atroveran Hot, que será patrocinadora da equipe de futebol feminino do clube até o final de 2021, estampando a marca na barra traseira da camisa. O patrocínio, válido para a equipe profissional e categorias de base, já havia sido anunciado na última quinta-feira, durante a live de aniversário de 111 anos do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A parceria está alinhada ao propósito da empresa de incentivar as mulheres a explorar suas potências e abordar o tema da menstruação em diversos setores, a fim de promover a naturalidade dos ciclos femininos.

O Atroveran Hot já apoiou o time feminino durante o Campeonato Brasileiro, no Dia das Mães, e agora prolonga a parceria na barra traseira da camisa. Em fevereiro, também esteve presente na Copa Libertadores, em ação realizada diretamente com as jogadoras e comissão técnica, que receberam kits do produto. Muitas delas, inclusive, são consumidoras regulares da marca.- O retorno da marca Atroveran Hot é uma grande felicidade para a Fiel corintiana, por ser uma marca voltada para a torcida feminina, de enorme importância para o bem-estar - afirmou José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

- Significa o sucesso da primeira experiência, que ocorreu na Libertadores, provando a capacidade que o futebol feminino do Corinthians tem de dar exposição às marcas e engajar torcedoras. Aplaudo a Hypera Pharma por participar desse grande momento da nossa equipe e tenho certeza de que essa relação terá muito a comemorar no futuro - concluiu o dirigente.

Atroveran Hot é um adesivo térmico que aquece em contato com o ar, proporcionando uma sensação de conforto e alívio da cólica menstrual. A marca tem como principal bandeira a naturalização da menstruação, desmistificando tabus para que as mulheres explorem o máximo potencial de cada fase do período menstrual, seja no esporte, no trabalho ou no dia a dia.