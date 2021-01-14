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futebol

Corinthians oficializa ex-meia Alex como coordenador da base e sub-23

Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Timão, ex-atleta volta ao clube oito anos depois...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 10:49

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 10:49

Crédito: Arquivo LANCE!
O ex-meia Alex está de volta ao Corinthians. O clube anunciou nesta quinta (14) o retorno do jogador, que encerrou a carreira em 2016, para a coordenação técnica da base e equipe sub-23 do Timão.
A chegada do ex-jogador faz parte de um processo inicial de gestão do novo presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, que assumiu a equipe em janeiro. Além de Alex, regressaram ao Corinthians: Alessandro Nunes, ex-lateral, que retorna ao cargo de gerente de futebol, que havia ocupado entre 2016 e 2019, e Roberto de Andrade, ex-presidente corintiano, que agora exercerá a função de diretor de futebol, que também já havia ocupado, entre 2010 e 2014.
- É com muito orgulho que aceitei o convite do Duílio para fazer parte da sua gestão. Estarei na coordenação da base e sub-23 para integramos cada vez mais essas categorias com o profissional - disse Alex ao site do Timão.
Após o encerramento da sua carreira como atleta, Alex foi aluno da CBF Academy, onde obteve a Licença B para treinador, o que credencia o profissional para a função que exercerá no Corinthians.
Como jogador, Alex atuou pelo Corinthians entre 2011 e 2012, conquistando um título brasileiro e fazendo parte do elenco campeão da Libertadores pelo time de Parque São Jorge.> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Após o encerramento da sua carreira como atleta, Alex foi aluno da CBF Academy, onde obteve a Licença B para treinador, o que credencia o profissional para a função que exercerá no Corinthians.
Como jogador, Alex atuou pelo Corinthians entre 2011 e 2012, conquistando um título brasileiro e fazendo parte do elenco campeão da Libertadores pelo time de Parque São Jorge.

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