Corinthians oficializa empréstimo de Ramiro ao mundo árabe

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO atleta foi relacionado no empate em 1 a 1 contra o Fluminense, neste domingo (27), em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, mas não saiu do banco de reservas. A última vez que entrou em campo com a camisa corintiana, foi no duelo contra o Sport, na última quinta-feira (24), quando entrou nos 15 minutos finais, em jogo que o Timão venceu por 2 a 1, na Neo Química Arena.