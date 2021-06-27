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futebol

Corinthians oficializa empréstimo de Ramiro ao mundo árabe

Atleta terá contrato com o Al Wasl até dezembro de 2002; Valor fixado para comptra é próximo a R$ 20 milhões...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 20:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians confirmou o empréstimo do meia Ramiro ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, até dezembro de 2022.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO atleta foi relacionado no empate em 1 a 1 contra o Fluminense, neste domingo (27), em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, mas não saiu do banco de reservas. A última vez que entrou em campo com a camisa corintiana, foi no duelo contra o Sport, na última quinta-feira (24), quando entrou nos 15 minutos finais, em jogo que o Timão venceu por 2 a 1, na Neo Química Arena.
O negócio já havia sido firmado no fim de maio, mas foi confirmado pelo Corinthians apenas neste domingo (27). O valor fixado para a compra do atleta é de 4 milhões de dólares (R$ 19,7 mi na cotação atual)
Contratado pelo Timão em 2019, Ramiro disputou 106 pelo clube, com 42 vitórias, 34 empates e 30 derrotas. Ao todo, foram seis gols marcados. Nesta temporada, foram 23 partidas e três tentos anotados.

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