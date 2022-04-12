Corinthians oficializa a chegada do lateral português Rafael Ramos

O Corinthians anunciou, através do seu aplicativo Universo SCCP, a contratação do lateral-direito português Rafael Ramos, que pertencia ao Santa Clara, da primeira divisão portuguesa. Ele chega ao time do Parque São Jorge com contrato até junho de 2024. O defensor foi um pedido do técnico Vítor Pereira.> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta

- Estou muito feliz de chegar aqui e ser tão bem recebido por todos. É um clube gigante, já conhecia desde pequeno quando eu jogava videogame - disse o reforço para a Corinthians TV.

A demora na liberação do visto de trabalho provisório para o atleta de 27 anos impediu que o jogador fosse anunciado antes. Rafael está no Brasil desde a semana passada e já teve seu nome publicado no BID da CBF. Dessa forma, está regularizado e à disposição de Vítor Pereira para estrear contra o Avaí, no sábado (16), pela segunda rodada do Brasileirão. Ele também poderá disputar a Copa do Brasil.

Na Libertadores, Ramos só poderá atuar caso o Timão avance às oitavas de final, já que o alvinegro paulista precisou fechar a sua lista para a fase de grupos no último dia 3 de abril.

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O defensor passou pelas categorias de base do Sporting e Benfica, mas jogou a maior parte de sua carreira na MLS, onde defendeu o Orlando City por três anos, e depois o Chicago Fire.

Após a passagem pelo futebol norte-americano, Rafael passou uma temporada no Twente, da Holanda, e em 2019 retornou ao seu país para jogar no Santa Clara. Na atual temporada, disputou 21 dos 28 jogos da equipe no Campeonato Português.

Antes dele, o goleiro Casemiro do Amaral, entre 1913 e 1914 e 1918 a 1920, Horácio, em 1914, e os meia Laurentino de Mello, em 1933, e Joaquim Rocha, em 1971, foram os outros atletas lusitanos a vestirem a camisa do Timão.

Com isso, além de Ramos ser o primeiro português do time do Parque São Jorge neste século, ele também será o primeiro lateral lusitano da história do clube.

Rafael Ramos chega como 66º contratado estrangeiro do Corinthians, que volta a trazer para o elenco principal um atleta de fora do Brasil depois de um ano e sete meses. O último havia sido o equatoriano Júnior Cazares, que defendeu o Timão por apenas sete meses.