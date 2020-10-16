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Corinthians negocia o retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos, que deve rescindir com o Atlético-MG

Timão está próximo de acertar com o experiente jogador de 35 anos para reforçar o elenco até dezembro de 2021. Resta a rescisão contratual com o Galo, que não deve ser entrave...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 17:59
Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
O Corinthians está perto de acertar o retorno de um dos ídolos recentes do clube. Trata-se de Fábio Santos que, aos 35 anos, deve rescindir contrato com o Atlético-MG nos próximos dias para vestir a camisa do Timão. A informação foi divulgada primeiramente por Benjamin Back e confirmada pelo LANCE!.Com vínculo até o fim deste ano com o Galo, o lateral-esquerdo recebeu uma proposta do Corinthians para integrar novamente o elenco do Parque São Jorge. O negócio interessou ao atleta, que já encaminhou a saída de Minas Gerais e deve ser anunciado pelo novo clube até o início da próxima semana.
Pelo negócio o Corinthians não pagará nada ao Atlético-MG, Fábio chega apenas pelo salário que, segundo apurou o LANCE!, gira em torno de R$ 280 mil por mês, bem inferior ao teto do clube. O contrato será assinado até dezembro de 2021 e a contratação tem o aval do novo técnico Vagner Mancini.Dessa forma, quem está de saída é o também lateral-esquerdo Sidcley, que chegou por empréstimo junto ao Dínamo de Kiev-UCR no início desta temporada e não conseguiu se firmar desde então. Seu contrato vai até o fim deste ano e não será prorrogado, com chances até de deixar o clube antes.
No Atlético-MG, Fábio Santos era reserva de Guilherme Arana, também ex-corintiano. Nesta temporada ele atuou em 13 partidas oficiais e marcou dois gols. Seu último jogo foi em 10 de outubro, quando entrou aos 34 minutos do segundo tempo, na vitória do Galo por 3 a 0 sobre o Goiás, pelo Brasileirão.
Pelo Corinthians, Fábio atuou entre 2011 e 2015, quando conquistou cinco títulos, entre eles os mais importantes da história do clube, como a Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes de 2012. Além disso, levantou o Brasileirão-2011, o Paulistão-2013, e a Recopa Sul-Americana-2013.

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