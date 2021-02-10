Corinthians negocia a contratação de Pedro Raul, do Botafogo, para 2021

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Com complicada situação financeira e esportiva, o Botafogo pode ver Pedro Raul atuando por outro clube brasileiro na próxima temporada. O Corinthians intensificou as buscas pelo jogador nos últimos dias e negocia a vinda do atacante de 23 anos para 2021, após o término do atual do Campeonato Brasileiro.

Antes, Pedro Raul tinha situação encaminhada para jogar no futebol japonês na próxima temporada. O Corinthians, contudo, chegou no radar da negociação e atacante gosta da ideia de permanecer no Brasil. Agora, as partes tentam costurar um acordo.O principal entrave para o acordo é uma cláusula que Pedro Raul possui com o Botafogo, que possui 70% dos direitos econômicos do atleta. Por ter atuado em 60% dos jogos do Alvinegro como titular, o atacante tem direito a ganhar 1,5 milhão de euros (9 milhões de reais, na cotação atual).Como Corinthians e Botafogo passam por situações complicadas, uma das partes da negociação passa por Pedro Raul abrir mão de parte desta bonificação, tentando facilitar a parte financeira das duas instituições.

Além disto, o Corinthians também cogita envolver jogadores na negociação e, assim, mandar atletas do atual plantel para o Botafogo, como uma forma de tentar convencer o clube de General Severiano a aceitar a proposta e, assim, liberar o atacante para o Parque São Jorge.