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Corinthians não inicia negociações de renovação, e trio fica próximo de deixar o clube

Em coletiva virtual, dirigentes corintianos confirmaram que ainda não conversam com Otero, Cazares e Jemerson sobre extensão do vínculo. Prioridade é redução da folha salarial...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 14:27
Crédito: Montagem/Ag. Corinthians
O Corinthians não iniciou a negociação para renovar os contratos do trio Jemerson, Cazares e Otero, que se encerram no meio deste ano, e, portanto, corre sério riscos de perder os jogadores.
Em entrevista coletiva virtual concedida por Alessandro Nunes, gerente, e Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, nesta sexta-feira (9), foi justificado que a política de austeridade financeira no clube, que visa o enxugamento da folha salarial, faz com que assuntos referentes a extensões contratuais não sejam debatidos até o momento. - Sobre Jemerson, Otero e Cazares, não estamos tratando neste momento de nenhuma renovação. Atletas que temos total respeito pelo futebol, caráter e profissionalismo. O contrato é curto, mas ainda vigente.Parte comercial e renovação não tratamos neste momento. Estamos buscando diminuir custos no futebol. Se tivesse tratando de renovação expressiva agora, não teríamos reduzido os 25% neste momento. O momento é duro, difícil e precisamos ter bastante serenidade e segurança para fazer qualquer renovação - disse Alessandro.
- Nestes primeiros três meses, a gente teve uma redução de 25% no total das despesas, tiramos perto de R$ 2 milhões por mês da folha. Tudo isso você acumula gordura para em algum momento voltar com algum valor na folha de um jogador que traga qualidade - complementa Roberto de Andrade.
Se unirmos o fato do vínculo dos três jogadores com o Corinthians estar perto do fim, o não início das conversas para extensão e a filosofia de contensão de despesas do clube, é natural que a continuidade dos atletas no Timão não é grande.
Entre os nomes, apenas Jemerson tem sido titular constantemente. Já Otero e Cazares, embora atuem em boa parte das partidas, nem sempre iniciam jogando.
O equatoriano até vinha figurando com mais frequência nos 11 iniciais até o fim do ano passado, mas uma lesão sofrida no início de 2021 fez com que ele perdesse a cadeira cativa, até pelo fato do técnico Vagner Mancini considerar que o retorno do atleta não foi dentro dos padrões considerados ideais.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

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