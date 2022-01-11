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Corinthians não exerce opção de compra, e Cauê é anunciado por clube da Bélgica

Jovem estava emprestado ao Timão pelo Novorizontino, que acabou fazendo negócio com o Lommel SK, clube do Grupo City, que disputa a segunda divisão do futebol belga...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 13:43

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 13:43

Mais um jogador deixou o Corinthians para esta temporada. Desta vez foi um jovem da base, que não teve sua opção de compra exercida. Trata-se de Cauê, que estava emprestado pelo Novorizontino e foi vendido ao Lommel SK, da Bélgica, que pertence ao Grupo City, e disputa a segunda divisão local.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Apesar do interesse em manter o centroavante, o Timão não pôde bancar os valores pedidos pelo clube do interior de São Paulo, que era fixado em R$ 2 milhões por 40% dos direitos do garoto de 19 anos. Os dirigentes corintianos tinham até março para decidir pela compra, mas não seguiram no negócio.
Dessa forma, com mais poder financeiro, o Grupo City avançou na contratação de Cauê, adquirindo 100% de seus direitos junto ao Novorizontino e assinou um acordo por cinco temporadas, conforme anunciou o Lommel SK, nesta terça-feira, via redes sociais. O Corinthians não deve ser recompensado.Também nesta terça, Cauê usou seu perfil no Instagram para se despedir do Timão, depois de mais de dois anos alternando entre profissional e base.
- Chegou o momento de me despedir do Corinthians. Nesses mais de dois anos, vivi grandes experiências na minha formação e no meu crescimento. Foi e sempre será uma honra ter jogado com a camisa do Timão. Sou muito grato e sei o quanto o Corinthians mudou minha vida. Eu e minha família vamos para sempre, levar o Timão em nossas vidas e sempre, estaremos na torcida. Obrigado, Corinthians - declarou o jovem jogador.
Pelo profissional, Cauê defendeu o Corinthians em 14 partidas, sendo sete como titular, e marcou dois gols durante a temporada 2021. Depois desse período, voltou para a base e seria aproveitado na Copinha deste ano.
Crédito: CauênãoficaránoCorinthiansevaijogarnofuteboleuropeu(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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