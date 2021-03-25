Corinthians não deve renovar contrato com Otero; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O meio-campista venezuelano Rómulo Otero não deve permanecer no Corinthians. Emprestado ao Timão pelo Atlético-MG até o fim do vínculo com o clube mineiro, no dia 30 de junho, a equipe do Parque São Jorge não deve aproveitar que o atleta ficará livre no mercado a partir do segundo semestre para contratá-lo definitivamente.

A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. Ainda que tenha sido titular nas últimas três partidas, o meia não tem convencido tecnicamente, situação admitida até pelo técnico corintiano Vagner Mancini, em entrevista virtual concedida após a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, nesta terça-feira (23), em Volta Redonda (RJ), pela quinta rodada do Campeonato Paulista,

A decisão ainda não foi sacramentada pela diretoria corintiana, mas o entendimento atual é de que o custo-benefício de Otero não compensa. Atualmente, tê-lo no elenco representa um cerca de R$ 400 mil mensais, sendo que o jogador participou diretamente de apenas de quatro dos 32 gols do Timão desde a sua chegada, em agosto do ano passado.

Até aqui, Otero fez 29 partidas pelo Corinthians, 21 como titular, seis atuando o jogo inteiro, totalizando assim 1841 minutos com a camisa corintiana. São dois gols marcados e duas assistências distribuídas no período.