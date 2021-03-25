Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians não deve renovar contrato com Otero; entenda

Jogador está emprestado pelo Atlético-MG até o fim de junho, e Timão dificilmente irá exercer compra. Atleta aguarda possível mudança de ideia da diretoria...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 17:15
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O meio-campista venezuelano Rómulo Otero não deve permanecer no Corinthians. Emprestado ao Timão pelo Atlético-MG até o fim do vínculo com o clube mineiro, no dia 30 de junho, a equipe do Parque São Jorge não deve aproveitar que o atleta ficará livre no mercado a partir do segundo semestre para contratá-lo definitivamente.
A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. Ainda que tenha sido titular nas últimas três partidas, o meia não tem convencido tecnicamente, situação admitida até pelo técnico corintiano Vagner Mancini, em entrevista virtual concedida após a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, nesta terça-feira (23), em Volta Redonda (RJ), pela quinta rodada do Campeonato Paulista,
A decisão ainda não foi sacramentada pela diretoria corintiana, mas o entendimento atual é de que o custo-benefício de Otero não compensa. Atualmente, tê-lo no elenco representa um cerca de R$ 400 mil mensais, sendo que o jogador participou diretamente de apenas de quatro dos 32 gols do Timão desde a sua chegada, em agosto do ano passado.
Até aqui, Otero fez 29 partidas pelo Corinthians, 21 como titular, seis atuando o jogo inteiro, totalizando assim 1841 minutos com a camisa corintiana. São dois gols marcados e duas assistências distribuídas no período.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados