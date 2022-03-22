Corinthians não desiste de Maycon, mas descarta reforço para o Paulistão

O Corinthians não desistiu da contratação por empréstimo do meia Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas que está refugiado no Brasil por conta da invasão das tropas russas no país ucraniano.No entanto, a diretoria admite que não deve ter o jogador em tempo para as fases finais do Campeonato Paulista, já que o prazo de substituição dos atletas da lista A da competição para o mata-mata se encerra nesta terça-feira (22), e não há nem de sombra indícios de conclusão do negócio em tempo hábil.

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Nas últimas semanas as tratativas entre o Corinthians, o estafe de Maycon e o Shakhtar avançaram bastante por um empréstimo ao clube alvinegro até o fim desta temporada, mas travaram devido ao interesse do clube ucraniano em negociar o jogador, por conta das incertezas referentes ao conflito da Ucrânia com a Rússia, que acontece desde o último dia de 24 de fevereiro.

Por parte do jogador, e dos seus representantes, a possibilidade de atuar pelo Timão até o fim do ano é vista com bons olhos. As pessoas que cercam a carreira do meia gostaram do que ouviram da direção corintiana nos últimos dias, enquanto o jogador se anima com a possibilidade de voltar a vestir a camisa do clube que o revelou, principalmente em uma temporada em que a equipe chega focada em conquistar o segundo título da Libertadores.

Enquanto isso, Maycon seguirá aguardada a decisão do Shakhtar, que tem até o dia 7 de abril, quando fecha a ‘janela provisória’ de transferências de jogadores de clubes russos e ucranianos, para decidir o futuro do jogador.

O contrato da prata da casa corintiana com o clube ucraniano vai até dezembro de 2025.