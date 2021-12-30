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Corinthians não desiste de achar compradores por Éderson, mas já admite emprestar novamente

Meia foi destaque do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e pode ser emprestado por mais uma temporada ao Leão do Pici...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 11:43

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 11:43

Destaque do último Campeonato Brasileiro jogando pelo Fortaleza, mas pertencendo ao Corinthians, o volante Éderson pode ser novamente emprestado, e o próprio Leão do Pici surge como interessado. No entanto, emprestar novamente o atleta foge da ideia inicial do Timão, que via na boa temporada do meio-campista a possibilidade de negociá-lo e lucrar.
O Corinthians segue sem pressa para definir o futuro do jogador, que tem vínculo com o clube do Parque São Jorge até janeiro 2025, mas se animou com sondagens vindas do futebol internacional ao estafe de Éderson durante o ano passado.
Ceder o atleta ao Fortaleza por mais uma temporada também poderia ser considerado uma 'derrota' para a direção alvinegra, já que em novembro o clube cearense fez uma proposta de compra pelo volante oferecendo R$ 10 milhões, valor considerado baixo pela cúpula corintiana, principalmente diante da expectativa do atleta atrair o cenário do exterior. Uma coisa pode ser dada como certa: Éderson dificilmente defenderá o Corinthians em 2022. Caso o clube do Parque São Jorge realmente não encontre interessados em comprar o atleta em definitivo, a alternativa será um novo empréstimo para aliviar a folha salarial, já que nas funções que o jogador pode exercer o Timão já conta com nomes como: Cantillo, Gabriel, Xavier, Du Queiroz, Roni, Giuliano, Renato Augusto e recentemente anunciou o retorno de Paulinho.
Contratado em fevereiro de 2020, após rescindir amigavelmente com o Cruzeiro, Éderson tem 70% dos seus direitos vinculados ao Time do Povo. Pelo clube do Parque São Jorge o atleta fez 25 jogos e marcou três gols. Já na última temporada, pelo Fortaleza, foram três tentos anotados e três assistências em 58 partidas.
Crédito: ÉdersonfoiintocávelnomeiocampodoFortalezaem2021(Foto:Reprodução/Instagram

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