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Corinthians não bate o Internacional há quase quatro anos, mas tenta manter trunfo na Neo Química Arena

Timão venceu o Colorado pela última vez em novembro de 2016. De lá para cá são cinco empates, uma derrota e uma eliminação, mas os gaúchos nunca triunfaram no estádio...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após ser derrotado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo neste sábado, às 19h, já com um desafio complicado pela 19ª rodada do Brasileirão. Isso porque o time de Vagner Mancini enfrenta o Internacional, líder do campeonato, e adversário que o Alvinegro não vence desde 2016, porém para o qual nunca perdeu na Neo Química Arena.Na véspera da última rodada do primeiro turno, a diferença entre o Colorado e o Timão é de 14 pontos tabela. Só com isso já é possível entender o tamanho da parada que os donos da casa irão enfrentar neste final de semana. Apesar de neste momento as equipes brigarem por objetivos bastante distintos na competição. Os gaúchos buscam o título e os paulistas querem fugir da degola.
Como se não bastasse enfrentar o líder do Brasileirão, o Corinthians, que passa por mais um momento de má fase nesta temporada, terá de quebrar um pequeno tabu de quase quatro anos sem vitória sobre o Internacional. O último triunfo aconteceu em 21 de novembro de 2016, por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Marlone. Naquela época, na antepenúltima rodada do campeonato brasileiro, o Inter era quem brigava para fugir do rebaixamento.
O Colorado não conseguiu evitar a queda para a Série B, mas a partir dali não perdeu mais para o Timão. Desde então foram seis jogos, com cinco empates e uma derrota. Em 2017, não houve confronto pelo Brasileirão, mas os clubes se enfrentaram na 4ª Fase da Copa do Brasil e empataram em 1 a 1 tanto no jogos de ida quando no jogo de volta. Os gaúchos, porém, levaram a melhor na decisão por pênaltis e eliminaram o Alvinegro na Neo Química Arena.Apesar de não ter levado a melhor em cima do Inter nessas últimas seis partidas, o Corinthians teve apenas uma derrota nesse período, que aconteceu em maio de 2018, por 2 a 1, pelo Brasileirão, fora de casa, e tem um trunfo importante contra o Colorado: a invencibilidade na Neo Química Arena. Os gaúchos nunca venceram os corintianos no estádio em Itaquera.
De 2014 para cá são seis jogos na Arena com três vitórias do Timão e três empates. Se pegarmos o retrospecto geral como mandante nesse confronto, o Alvinegro não perde para o Internacional desde 2009, quando Nilmar marcou o gol da vitória dos gaúchos no Pacaembu, ou seja, o Corinthians mantém uma invencibilidade de mais de 11 anos como dono da casa diante do Colorado.
No entanto, para poder manter esse trunfo, o Timão precisará quebrar um pequeno jejum de quatro partidas seguidas sem vencer na Neo Química Arena. A última vitória corintiana em seu estádio foi contra o Bahia, por 3 a 2, em 16 de setembro, o que significa a pior sequência em Itaquera desde a inauguração, igualando uma série igual de 2015, com Tite no comando técnico.
Com todos esses elementos, Corinthians e Internacional entram em campo na Arena neste sábado, às 19h, pela 19ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 13ª posição na tabela com 21 pontos, três à frente da zona de rebaixamento. Já o Colorado é o líder da competição com 35 pontos.

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