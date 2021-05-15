Corinthians mostra dificuldade quando enfrenta clubes de Série A ou estrangeiros na temporada

Crédito: Alexandre Schneider / POOL / AFP

A goleada sofrida pelo Corinthians diante do Peñarol, na última quinta-feira, reacendeu uma dúvida no torcedor corintiano: será que neste momento o time tem condições de bater de frente com adversários de alto nível? A subjetividade do futebol não permite que essa pergunta seja respondida de forma exata, mas os números desta temporada contra clubes de Série A e estrangeiros mostram que essa dificuldade é real, o que acende o sinal de alerta no Paulistão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Entre os jogos válidos pela temporada 2021, o Timão duelou oito vezes com oponentes da elite do futebol brasileiro ou de fora do país, e venceu apenas em duas oportunidades: diante do Santos, que jogou com reservas, e diante do Sport Huancayo-PER, que é um adversário bastante limitado tecnicamente.

Nas outras partidas foram quatro empates (Red Bull Bragantino, Palmeiras, River Plate-PAR e São Paulo) e duas derrotas (duas vezes para o Peñarol-URU). Isso representa um aproveitamento de somente 41,7% dos pontos disputados, desempenho bem fraco se pensarmos no tamanho do Corinthians.O número de gols nesses duelos também chamam a atenção. O Corinthians marcou nove e sofreu dez, ou seja, tem saldo negativo, muito por conta da goleada sofrida para o Peñarol por 4 a 0, pela Copa Sul-Americana. Em quatro desses jogos o Timão não conseguiu balançar a rede do oponente: Red Bull Bragantino (0 a 0), River Plate-PAR (0 a 0) e Peñarol (0 a 2 e 0 a 4).

Não à toa o Alvinegro foi eliminado com duas rodadas de antecedência na fase de grupos da Sula. As partidas contra o Peñarol mostraram bem a diferença de nível atual entre as duas equipes e ligaram definitivamente o sinal de alerta para o futuro do clube nesta temporada, inclusive para as finais do estadual.

Até aqui, antes da fase semifinal, o Corinthians teve uma vida relativamente tranquila no Paulistão, sendo derrotado apenas uma vez, pela Ferroviária, fora de casa. Naquela que foi uma exceção na campanha consistente do time. Mas é preciso levar em conta o nível dos adversários, em sua maioria equipes que não estão na Série A do Brasileirão, o que pode medir o patamar corintiano.

Para garantir mais um título paulista para a sua coleção, o Timão precisará necessariamente passar um desafio com clube da elite nacional e terá de se provar competente para tal, a fim de entender o que o futuro reserva no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, em que o troféu é uma utopia.

Corinthians contra clubes de Série A e estrangeiros na temporada 2021: