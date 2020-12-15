Corinthians melhora e atinge sequência inédita neste Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A boa fase do Corinthians e a tendência de melhora foram confirmadas com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo - líder do campeonato - no último domingo, na Neo Química Arena, mas esse recorte não é apenas do clássico, já que se pegarmos os últimos quatro jogos da equipe, veremos que há uma sequência inédita de invencibilidade e de partidas sem ser vazado na competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Segue o tabu! Veja os jogos da sequência invicta do Corinthians em Majestosos na Neo Química Arena

Esse triunfo no Majestoso, mantendo seu retrospecto sem derrotas na Arena, foi o quarto duelo consecutivo do Timão sem perder. Antes, um empate com o Fortaleza em 0 a 0, uma vitória sobre o Coritiba por 1 a 0 e um empate em 0 a 0 com o Grêmio, forma essa série que ainda não havia acontecido com o Alvinegro no Campeonato Brasileiro deste ano, o que mostra uma evolução.

22ª rodada - Corinthians 0 x 0 Grêmio23ª rodada - Coritiba 0 x 1 Corinthians24ª rodada - Fortaleza 0 x 0 Corinthians25ª rodada - Corinthians 1 x 0 São PauloMas não é só. Como pôde ser visto nos placares citados acima, em nenhum desses confrontos o time foi vazado. Juntando essas peças, é possível dizer que a equipe teve uma melhora significativa em seu sistema defensivo e passou a ser mais consistente, diminuindo a oscilação, que vinha sendo uma marca registrada desde o início da temporada. É importante ressaltar, no entanto, que o Corinthians ainda não teve duas vitórias consecutivas na competição.

- É o quarto jogo que não toma gol, então a partir do momento que você vê uma equipe organizada, que não toma gols, que foi melhor do que o adversário, o jogo do Corinthians tem que ser esse. A gente sabe que o patamar tem que ser outro, lógico que estamos em busca disso e essa vitória acaba nos dando a possibilidade de sonhar um pouquinho mais no campeonato, nós estamos distantes daquele grupo da frente, mas jogo a jogo a gente vai buscar se afastar daquilo que nos incomoda para buscar outros objetivos - disse Vagner Mancini em coletiva após o clássico desse domingo.

Para se ter uma ideia de como essa invencibilidade e essa sequência sem levar gols é marcante, a última vez que algo parecido aconteceu foi no Campeonato Paulista, quando o Corinthians ficou nove jogos sem perder e cinco partidas consecutivas sem ser vazado. Essa série foi decisiva para que o time buscasse uma classificação improvável para o mata-mata do estadual e conquistasse o direito de disputar a final, que foi vencida nos pênaltis pelo Palmeiras.

Contra o Goiás, na próxima segunda-feira, o Timão terá a chance de igualar essa sequência sem levar gols e buscar uma inédita segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Essas partidas sem derrotas e sem ser vazado já são marcas que acontecem pela primeira com o clube na competição, se quebrar mais um tabu, vai confirmar ainda mais essa tendência de melhora da equipe de Mancini e seguir na tão sonhada busca por voos maiores na tabela.