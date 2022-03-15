Corinthians marca nos acréscimos e busca o empate contra o Atlético-MG pelo Brasileirão feminino

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino, Atlético-MG e Corinthians empataram por 1 a 1 na Arena Independência, em Minas Gerais. Leidi abriu o placar, e aos 49 minutos do segundo tempo, Grazi deixou tudo igual
Com o empate, as atuais campeãs chegam aos quatro pontos e se igualam a São Paulo e Palmeiras na tabela. Já o Galo consegue seus primeiros pontos e se afasta da zona do rebaixamento.
No próximo sábado (18) às 20h, o Timão recebe o Cruzeiro pela terceira rodada do Brasileirão. No dia seguinte, às 16h, o Atlético vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio.
PRIMEIRO TEMPO MORNO
O Corinthians controlou a posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu ser efetivo no ataque, causando poucos problemas para a goleira Nicole Ramos.
O Atlético-MG, com o apoio de sua torcida, fazia uma partida mais agressiva, apostando nas jogadas em velocidade e contra-ataques com as atacantes Cuesta e Soraya.
O primeiro tempo terminou sem nenhuma clara chance de gol e com ambas equipes com dificuldades para penetrar nas defesas.

GALO FORTE E VINGADOR
As mudanças da técnica Lindsay Camila após o intervalo surtiram efeito e o Galo abriu o placar aos 5 minutos da segunda etapa. Cuesta avançou pela direita e mandou para a área. A defesa não afastou bem, e a bola sobrou para Leidi. A defensora ajeitou para o pé direito e mandou chute de fora da área, que encobriu a goleira Lelê.
O gol sofrido fez o Timão acordar na partida, e as atuais campeãs tiveram duas boas chances no segundo tempo. Primeiro com Bianca Gomes, que não conseguiu aproveitar cruzamento de Tamires. Depois, a própria Tamires tentou, mas Nicole fez boa intervenção.
NO SUOR, TIMÃO BUSCA O EMPATE
O jogo ganhou contornos dramáticos nos minutos finais, com as paulistas pressionando as mineiras pelo gol de empate. Aos 49 minutos do segundo tempo, o Corinthians igualou a partida. Tamires mandou falta na área, Campiolo desviou para o meio e Grazi completou com a perna direita para o gol, deixando tudo igual no Independência.
ATLÉTICO-MG 1 X 1 CORINTHIANSLocal: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)Data-Hora: 14/3/2022 - 20hÁrbitra: Francielly Fernanda Lima de CastroAssistentes: Caroline Costa Silva-MG e Juliana Nascimento-MGPúblico: 3.431Cartões amarelos: Karol Arcanjo, Karol Bermúdez, Dayana, Nathane Fabem e Marta Edyth (CAM); Diany e Miriã (COR) Cartões vermelhos: -Gols: Leidi (5'/2ºT) (1-0) e Grazi (49'/2ºT) (1-1)
ATLÉTICO-MGNicole Ramos; Bárbara Santos, Bruna Cotrim, Karol Arcanjo e Katielle (Iara Pereira, 25/2ºT); Karol Bermúdez, Dayana, Jayanne (Leidi, 1/2ºT) e Luciana Gómez (Marta Edyth, 1/2ºT); Yisela Cuesta (Nathane Fabem, 15/2ºT) e Soraya (Aninha, 38/2ºT). Técnica: Lindsay Camila
CORINTHIANSLelê; Paulinha, Giovanna Campiolo, Tarciane (Andressa Pereira, 25/2ºT) e Juliete (Duda Cordeiro, 34/2ºT); Diany, Mariza, Miriã (Ellen, 34/2ºT) e Tamires; Jaqueline (Grazi, 34/2ºT) e Bianca Gomes (Mylena, 25/2ºT). Técnico: Arthur Elias