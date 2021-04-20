Corinthians libera Michel Macedo para fechar por empréstimo com o Juventude

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Dando sequência em sua reconstrução do elenco, o Corinthians informou nesta segunda-feira que liberou Michel Macedo para fechar a negociação com o Juventude, clube no qual ficará emprestado até o fim deste ano. O lateral estava fora dos planos de Vagner Mancini e aguardava um novo clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O lateral-direito tem contrato apenas até dezembro de 2020 com o Timão, portanto quando terminar o empréstimo com o clube gaúcho, ele estará livre no mercado. O Alvinegro não informou se arcará com parte dos salários.

Desde 2019 no Corinthians, Michel defendeu o clube em 30 jogos e marcou um gol, em clássico contra o Palmeiras, no Brasileirão-2019. Seu único título no Parque São Jorge foi o Paulistão de 2019. No fim da temporada 2020, ele já havia sido informado que não fazia parte dos planos e não continuaria no clube, assim passou a aguardar propostas para atuar na temporada 2021.

No Juventude, o lateral vai encontrar um ex-companheiro de Timão. Trata-se de Matheus Jesus, que foi emprestado também até o fim deste ano. A diferença é que o meio-campista tem contrato até 2023. Vale lembrar que o clube o gaúcho vai disputar a Série A do Brasileirão, após conquistar o acesso na edição 2020.

O Corinthians ainda busca um destino para dois jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica: Everaldo, que integrava o elenco até o fim da última temporada, e Fessin, que estava emprestado ao Bahia.

Confira a nota divulgada pelo Timão: