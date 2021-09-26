Corinthians lança terceira camisa roxa inspirada nas mulheres; estreia será na decisão do BR Feminino

Crédito: Divulgação/Nike

Na manhã deste domingo, o Corinthians e a Nike, fornecedora de material esportivo, lançaram a terceira camisa do clube, que será roxa, conforme adiantado durante a última semana, e presta uma homenagem para as mulheres. Tanto é que a estreia do novo uniforme será nesta noite, no Dérbi na final do Brasileirão Feminino, fato inédito entre os clubes da elite do país.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo o Timão, baseado em pesquisa Ibope Repucom, as mulheres representam 53% da torcida corintiana, o que inspirou o clube e a Nike desenvolveram essa camisa para esse público feminino, que "levam para a arquibancada o orgulho de acreditar nelas próprias. Trata-se do primeiro modelo da história com essa atenção para as "minas" alvinegras.

- O futebol feminino é parte fundamental do esporte do Corinthians. Nossa equipe é formada por profissionais do mais alto nível técnico, que levam para cada lance e cada gol o DNA corintiano de sempre lutar e nunca deixar de acreditar. É um orgulho muito grande sermos pioneiros no Brasil ao estrear uma camisa oficial com o time feminino - afirmou Duilio Monteiro Alves.A camisa é predominantemente roxa, cor que representou diversos movimentos feministas ao longo da história, como uma homenagem a todas as corintianas que lutam pelo clube e seu espaço no futebol. Detalhes em preto complementam o design, e o dourado foi escolhido para o escudo do clube e o swoosh (logomarca da Nike) que aparecem na frente da camisa.

A inscrição “Respeita as Minas”, também em dourado, na altura da nuca na parte de trás da peça, destaca o posicionamento do Corinthians na luta pela inclusão feminina nos gramados e nas arquibancadas. O detalhe da rosa no design dos números foi desenvolvido especialmente pela artista Kari Rodrigues, que também participou da campanha. Os calções e meiões são roxos também.

- Tudo isso que estamos vivendo é a realização de um sonho muito especial. É olhar para trás e ver que valeu a pena tanto esforço da nossa luta no futebol. Nunca deixamos de acreditar - disse Milene Domingues, embaixadora do Futebol Feminino do Corinthians.