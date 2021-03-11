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futebol

Corinthians lança faixa musical a fim de se aproximar de 'novo público'

Trap denominado "Tropa do Corinthians" já está disponível no Spotify e clipe será divulgado na noite desta quinta-feira (11) na Corinthians TV...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 10:18
Crédito: Agência Corinthians
O Timão lançará na noite desta quinta-feira (11) o clipe da música "Tropa do Corinthians". Com participação dos artistas Fleezus, Kuririn, Bone, Onnika, Dfideliz, Veigh e Jé Santiago, beat e produção de Lucas Spike, mixagem de Glenn e JayKay e direção de Jef Delgado, a iniciativa visa expandir o diálogo entre o clube e a nação corintiana, através da linguagem da música.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosA ideia do Timão é lançar faixas em outros gêneros musicais, com a chancela da instituição. Para isso, a ação de marketing pretende escutar os torcedores.
- A proposta de “Tropa do Corinthians” é cantar a torcida, homenagear essa gente que batalha, disputa e vence diariamente numa metrópole que é competição no modo very hard. Da gravata nas avenidas ao corre nas marginais, todo mundo que bota o pé na rua em busca do sustento na selva de SP é um competidor que merece aplausos. Se o Corinthians hoje é bicampeão do Mundo, campeão da Libertadores, hepta nacional e dono de 30 Paulistas, também é por ter sido criado na cidade que dorme de olho aberto - diz trecho do comunicado emitido pelo Corinthians em seu site oficial.
A participação do clube no projeto foi o estimulo, produção e autorização na exploração do licenciamento, mas não houve pagamento aos artistas, que se tornam sócios no projetos, através da rentabilidade do projeto por meio dos monetizáveis nas plataformas de streaming de áudio e vídeo.
Segundo o Timão, a escolha do gênero foi justamente para valorizar a "paulistanidade" do ritmo, assim como o clube, nascido e criado na maior cidade do Brasil. A ideia é contemplar o espírito urbano e jovem do torcedor corintiano, além de dialogar com o público-alvo que contempla o estilo musical e o futebol.
A faixa está disponível desde a noite desta quarta-feira (10) no Spotfiy e será disponível nas demais plataformas de áudio a partir da meia-noite de sexta-feira (12). Já o clipe ficará a disposição às 20h desta quinta-feira (11) na Corinthians TV.

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