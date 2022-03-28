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Corinthians irá enfrentar a Portuguesa-RJ pela terceira fase da Copa do Brasil

Timão e a Portuguesa da Ilha irão se enfrentar de olho nas oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 15:18
O Corinthians irá enfrentar a Portuguesa-RJ na terceira fase da Copa do Brasil 2022. Na tarde desta segunda-feira (28), a CBF realizou o sorteio, que colocou o Timão contra a equipe da Ilha do Governador. O duelo será em ida e volta, sem o gol qualificado (gol fora).> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Os confrontos de ida estão programados para acontecer entre os dias 20 e 21 de abril. A volta está agendada para os dias 11 e 12 de maio. O mando de campo será confirmado ao longo desta segunda-feira (28). Nas fases anteriores, a equipe carioca eliminou o CRB e Sampaio Corrêa, respectivamente.
Com a alteração no regulamento do torneio nacional, o alvinegro paulista, que está na fase de grupos da Libertadores, ao invés de iniciar a competição nas oitavas de final, entrou na terceira fase.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
Como está participando da Libertadores, o Time do Povo entrou no Pote 1, com a 10ª colocação no ranking da CBF. A organização irá pagar ao Corinthians R$ 1,9 milhão por participação na terceira fase da Copa do Brasil. Caso avance às oitavas de final, o Timão irá receber mais R$ 3 milhões em premiação da CBF.
Crédito: TorcidadoTimãonoduelocontraoGuarani,peloPaulistão(Foto:AlexSilva/Lancepress!

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