Corinthians inscreve sete jogadores da base no Paulistão; veja os nomes

O Corinthians inscreveu sete atletas das suas categorias de base para o restante do Campeonato Paulista. São eles os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan, o lateral-direito Léo Mana, os meias Guilherme Biro, Keven e Matheus Araújo e o centroavante Felipe Augusto.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Nos dois treinos que comandou até o momento, Vítor Pereira utilizou os garotos da base para participar das atividades do Timão e indicou que pode dar espaço para eles durante seu comando. Contudo, apenas Robert Renan e Keven foram inscritos.

O clube inscreveu os atletas pela lista B do Paulistão, que permite a inscrição ilimitada de jogadores formados no clube. A lista A do Alvinegro para o estadual está cheia desde o momento em que Robson Bambu, zagueiro acusado de estupro de vulnerável, foi relacionado para a partida contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada do Paulistão.

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Os setes atletas que foram inscritos fazem parte do Sub-20 do Corinthians e se encaixam nos pré-requisitos que a Federação Paulista de Futebol (FPF) pede para a entrada nessa relação: ter nascido de 2001 para frente; até um mínimo de 16 anos de idade e possuir vínculo ininterrupto de pelo menos um ano com o clube.

A FPF só permite substituições na lista até o início das quartas de final do estadual.

LISTA A DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e IvanLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro, Lucas Piton.Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu.Volantes: Du Queiroz, Gabriel, Xavier, Paulinho.Meias: Adson, Giuliano, Luan, Roni e Renato AugustoAtacantes: Gustavo Silva, Jô, Róger Guedes e Willian

LISTA B DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO

Goleiros: Matheus Donelli.Laterais: Léo Mana.Zagueiros: Lucas Belezi e Robert Renan.Meio-campistas: Guilherme Biro, Keven, Matheus Araújo e Gabriel Pereira.Atacantes: Gustavo Mantuan e Felipe Augusto.