Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians inscreve sete jogadores da base no Paulistão; veja os nomes

Lucas Belezi, Robert Renan, Léo Mana, Guilherme Biro, Keven, Matheus Araújo e Felipe Augusto estão à disposição de Vítor Pereira para o restante do Campeonato Paulista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 13:53

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:53

O Corinthians inscreveu sete atletas das suas categorias de base para o restante do Campeonato Paulista. São eles os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan, o lateral-direito Léo Mana, os meias Guilherme Biro, Keven e Matheus Araújo e o centroavante Felipe Augusto.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Nos dois treinos que comandou até o momento, Vítor Pereira utilizou os garotos da base para participar das atividades do Timão e indicou que pode dar espaço para eles durante seu comando. Contudo, apenas Robert Renan e Keven foram inscritos.
O clube inscreveu os atletas pela lista B do Paulistão, que permite a inscrição ilimitada de jogadores formados no clube. A lista A do Alvinegro para o estadual está cheia desde o momento em que Robson Bambu, zagueiro acusado de estupro de vulnerável, foi relacionado para a partida contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada do Paulistão.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Os setes atletas que foram inscritos fazem parte do Sub-20 do Corinthians e se encaixam nos pré-requisitos que a Federação Paulista de Futebol (FPF) pede para a entrada nessa relação: ter nascido de 2001 para frente; até um mínimo de 16 anos de idade e possuir vínculo ininterrupto de pelo menos um ano com o clube.
A FPF só permite substituições na lista até o início das quartas de final do estadual.
LISTA A DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO
Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e IvanLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro, Lucas Piton.Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu.Volantes: Du Queiroz, Gabriel, Xavier, Paulinho.Meias: Adson, Giuliano, Luan, Roni e Renato AugustoAtacantes: Gustavo Silva, Jô, Róger Guedes e Willian
LISTA B DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO
Goleiros: Matheus Donelli.Laterais: Léo Mana.Zagueiros: Lucas Belezi e Robert Renan.Meio-campistas: Guilherme Biro, Keven, Matheus Araújo e Gabriel Pereira.Atacantes: Gustavo Mantuan e Felipe Augusto.
Crédito: GarotoKevennoprimeirotreinodeVítorPereiranoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados