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futebol

Corinthians inicia trabalhos táticos visando clássico contra o Palmeiras

Timão não perde há sete partidas, e elenco não terá folga até o Dérbi...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 13:15
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
No treinamento realizado no CT Joaquim Grava na manhã desta quarta-feira (22), o Corinthians iniciou os trabalhos táticos visando o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO técnico Sylvinho separou o grupo em duas equipes, onde uma precisava marcar o gol, já a outra necessitava fazer o movimento de transição ofensiva tocando por entre um dos minigols localizados no campo adversário.
Mesmo com a semana cheia entre o empate em 1 a 1 contra o América-MG, no último domingo (19), em Itaquera, pelo Brasileirão, e o Dérbi deste fim de semana, a comissão técnica não deu folga para o elenco.
Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Coelho, fizeram atividade regenerativa na segunda-feira (20) e apenas uma parte do treino na terça-feira (21), já nesta quarta-feira (22) todos os atleta à disposição participaram do trabalho completo.
O elenco corintiano volta aos treinamentos nesta quinta-feira (24), na parte da manhã.

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