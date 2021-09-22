Corinthians inicia trabalhos táticos visando clássico contra o Palmeiras

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

No treinamento realizado no CT Joaquim Grava na manhã desta quarta-feira (22), o Corinthians iniciou os trabalhos táticos visando o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO técnico Sylvinho separou o grupo em duas equipes, onde uma precisava marcar o gol, já a outra necessitava fazer o movimento de transição ofensiva tocando por entre um dos minigols localizados no campo adversário.

Mesmo com a semana cheia entre o empate em 1 a 1 contra o América-MG, no último domingo (19), em Itaquera, pelo Brasileirão, e o Dérbi deste fim de semana, a comissão técnica não deu folga para o elenco.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Coelho, fizeram atividade regenerativa na segunda-feira (20) e apenas uma parte do treino na terça-feira (21), já nesta quarta-feira (22) todos os atleta à disposição participaram do trabalho completo.