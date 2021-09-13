Corinthians inicia semana com o DM cheio; saiba a situação de cada atleta

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A semana de preparação do Corinthians para enfrentar o América-MG teve início nesta segunda-feira e ela será de muito trabalho, principalmente para os membros do departamento médico e de fisioterapia do clube. Isso porque são cinco os jogadores que estão em processo de recuperação e não treinam com o restante do grupo. Não há prazo para a reintegração e todos são dúvidas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

Os meias Luan e Renato Augusto, que desfalcaram o Timão em Goiânia-GO com dores no músculo adutor, deram sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia. De acordo com Sylvinho, o camisa 8 teve uma sobrecarga muscular e gerou preocupação para a comissão técnica, que ainda não sabe se poderá contar com o jogador para o compromisso do próximo final de semana.

Além deles, Adson, em transição física após se recuperar de um trauma na perna esquerda, participou de trabalhos de fortalecimento na parte interna do CT. Ele teve um problema no joelho em decorrência de uma pancada sofrida no dia 22 de agosto em confronto com o Athletico-PR. Desde então ele tem desfalcado o Alvinegro e ainda não tem presença garantida contra o Coelho.

Para completar o DM corintiano, o meio-campista Roni, que sofreu um trauma no joelho direito no duelo diante do Atlético-GO, iniciou tratamento e passará por reavaliação. Já o lateral-direito Fagner, com uma contratura no pescoço, também trabalhou com os fisioterapeutas. Ambos precisaram ser substituídos no jogo do último domingo e são dúvidas para a próxima rodada do Brasileiro.