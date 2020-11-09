Corinthians inicia semana com desfalques e possíveis retornos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após folgar no último domingo, o elenco Corinthians se reapresenta nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, quando iniciará uma semana livre para treinos, que pode contar com possíveis retornos de lesionados, mas imporá a Vagner Mancini que lide com alguns desfalques importantes para o time que enfrenta o Atlético-MG no próximo sábado. Mais um desafio para o treinador.Com o término da maratona de quatro jogos em 11 dias, que envolveu momentos de altos e baixos, o Timão terá um respiro até voltar a campo novamente. Período importante para que os atletas se recuperem do desgaste e a comissão técnica possa ter tempo para implementar ideias para a equipe, que teve uma atuação muito ruim no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO.

E para iniciar essa etapa de seu trabalho, Vagner Mancini será obrigado a encarar alguns problemas na montagem do time. São pelos seis desfalques importantes no elenco, todos considerados titulares. Alguns deles já vinham de algum tempo, outros estarão fora especificamente do duelo com o Galo. De qualquer forma, o trabalho cairá novamente para o treinador resolver.Danilo Avelar e Gustavo Mantuan tiveram lesão no ligamento do joelho e só voltarão a atuar em meados de 2021. Ambos já eram baixas certas há algum tempo. Cazares, com estiramento na coxa, volta em cerca de um mês e está fora de combate desde a última quarta-feira. Caso estivesse sem restrições físicas, também seria desfalque por conta de contrato com o Atlético-MG.

Otero, por sua vez, foi convocado pela seleção da Venezuela para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e deve perder apenas o duelo com o Galo, mas se encaixaria na mesma situação de Cazares, devido a uma cláusula contratual com o clube mineiro, motivo que tira também Fábio Santos da partida. Lembrando que todos eles foram contratados junto ao Atlético-MG.

Na partida diante do Atlético-GO, no último sábado, mais um desfalque entrou para a lista de Mancini: Xavier, que levou o terceiro amarelo e está suspenso para a 21ª rodada. A equipe ainda saiu no lucro, já que outros jogadores importantes também estava pendurados e correram o risco de ficarem fora do próximo jogo, como Gil, Cantillo, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio.

Mas há motivos para ter esperança, já que a semana "cheia" deve permitir o retorno de três atletas que atualmente estão em processo de recuperação: Jô, que sofreu contratura na panturrilha e já treina em campo, Boselli, que está em tratamento em decorrência de lombalgia, e Roni, que sentiu dores no joelho e não vinha sendo relacionado. Neste momento, todos são dúvidas, mas podem "reforçar" o elenco para enfrentar o Atlético-MG, na Neo Química Arena.