Corinthians inicia preparação para pegar o Red Bull Bragantino

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians deu início à preparação para mais um duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Red Bull Bragantino no próximo sábado, às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada da competição nacional e contará com a volta de Fagner. De olho no adversário, o Alvinegro fez um jogo-treino no CT Joaquim Grava.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida da última quarta-feira, no empate em 0 a 0 diante do Atlético-GO, realizaram um treino regenerativo. Os meio-campistas Gabriel e Roni fizeram exercícios de biomecânica sob a supervisão do fisioterapeuta Luciano Rosa.

O restante do elenco, com as orientações do técnico Dyego Coelho, participou de um jogo-treino contra o próprio Atlético-GO. Com dois tempos de 35 minutos, a atividade terminou empatada em 2 a 2. Os gols corintianos foram anotados pelos jovens Gustavo Mantuan e Matheus Davó.Vale lembrar que os jornalistas não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Neste sábado, Dyego Coelho poderá contar com o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na última quarta-feira e estará à disposição. Ele volta no lugar de Michel Macedo, que ocupou a lateral direita. Outras mudanças devem ocorrer na equipe titular, que teve desempenho ruim, especialmente no setor de meio-campo, tanto ofensivo quanto defensivo.