Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians inicia preparação para pegar o Red Bull Bragantino

Atletas se reapresentaram nesta tarde e realizaram um trabalho regenerativo. Parte do elenco participou de um jogo-treino contra o Atlético-GO, que terminou empatado em 2 a 2...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 18:48

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:48

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians deu início à preparação para mais um duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Red Bull Bragantino no próximo sábado, às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada da competição nacional e contará com a volta de Fagner. De olho no adversário, o Alvinegro fez um jogo-treino no CT Joaquim Grava.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida da última quarta-feira, no empate em 0 a 0 diante do Atlético-GO, realizaram um treino regenerativo. Os meio-campistas Gabriel e Roni fizeram exercícios de biomecânica sob a supervisão do fisioterapeuta Luciano Rosa.
O restante do elenco, com as orientações do técnico Dyego Coelho, participou de um jogo-treino contra o próprio Atlético-GO. Com dois tempos de 35 minutos, a atividade terminou empatada em 2 a 2. Os gols corintianos foram anotados pelos jovens Gustavo Mantuan e Matheus Davó.Vale lembrar que os jornalistas não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Neste sábado, Dyego Coelho poderá contar com o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na última quarta-feira e estará à disposição. Ele volta no lugar de Michel Macedo, que ocupou a lateral direita. Outras mudanças devem ocorrer na equipe titular, que teve desempenho ruim, especialmente no setor de meio-campo, tanto ofensivo quanto defensivo.
Nesta sexta-feira, o Alvinegro fará o último treinamento antes do confronto contra o Red Bull Bragantino. Após a atividade, o elenco viaja para a cidade de Bragança Paulista, onde ficará concentrada para o jogo deste sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados