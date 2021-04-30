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Corinthians inicia preparação para enfrentar o São Paulo com 'trabalho triplo'; entenda

Elenco se reapresentou no dia seguinte a derrota para o Peñarol, pela Sul-Americana. Titulares contra o clube uruguaio fizeram apenas trabalho regenerativo...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 14:47
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (30), já pensando no clássico contra o São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, neste domingo (2), às 16h.Os atletas titulares na derrota corintiana diante do Peñarol, em Itaquera, nesta quinta-feira (29), pela segunda rodada do grupo E, da Copa Sul-Americana, fizeram apenas um trabalho regenerativo interno, enquanto os demais foram a campo, já pensando no Majestoso.
Pressionado no cargo, mas sem enxergar o duelo contra o Tricolor como o de sobrevivência quanto a sua manutenção no clube corintiano, o técnico Vagner Mancini dividiu o primeiro treinamento visando o clássico em três períodos: trabalho de passes e marcação pressão em campo reduzido, com o grupo dividido em times de três a quatro atletas; treino de ataque contra defesa; e atividade de finalizações.
O elenco corintiano voltará ao CT Joaquim Grava neste sábado (1), onde a tendência é que Mancini esboce o provável time que encarará o São Paulo.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os jogos do Timão!

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