Corinthians inicia preparação para enfrentar o São Paulo com 'trabalho triplo'; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (30), já pensando no clássico contra o São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, neste domingo (2), às 16h.Os atletas titulares na derrota corintiana diante do Peñarol, em Itaquera, nesta quinta-feira (29), pela segunda rodada do grupo E, da Copa Sul-Americana, fizeram apenas um trabalho regenerativo interno, enquanto os demais foram a campo, já pensando no Majestoso.

Pressionado no cargo, mas sem enxergar o duelo contra o Tricolor como o de sobrevivência quanto a sua manutenção no clube corintiano, o técnico Vagner Mancini dividiu o primeiro treinamento visando o clássico em três períodos: trabalho de passes e marcação pressão em campo reduzido, com o grupo dividido em times de três a quatro atletas; treino de ataque contra defesa; e atividade de finalizações.

O elenco corintiano voltará ao CT Joaquim Grava neste sábado (1), onde a tendência é que Mancini esboce o provável time que encarará o São Paulo.