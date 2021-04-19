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futebol

Corinthians inicia preparação para a estreia na Copa Sul-Americana

Com treino específico para a defesa e também de finalização, elenco trabalhou no CT após a vitória sobre o Ituano, no Paulistão, no último domingo. Time ainda não foi definido...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 17:52
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou e deu início na preparação para a estreia na Copa Sul-Americana, já que na próxima quinta, às 21h30 (horário de Brasília), o Timão visita o River Plate-PAR, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção-PAR, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória corintiana por 2 a 0 sobre o Ituano, no último domingo, na Neo Química Arena, realizaram uma atividade regenerativa. O restante do elenco foi ao gramado.
No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os atletas realizaram o aquecimento e também um trabalho de fundamentos com a equipe de preparação física.Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini dividiu o grupo: em metade do gramado, comandou um trabalho específico de organização da linha de quatro defensiva, enquanto do outro lado, seus auxiliares organizaram um treino de finalizações.
Por fim, Mancini separou quatro times e promoveu minijogos em campo reduzido. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.
Para enfrentar o River Plate-PAR, Mancini deve escalar um time híbrido entre aquele que empatou com o São Bento, na última sexta (considerado titular), e aquele que venceu o Ituano, no último domingo (considerado reserva). Jô, Otero e Luan devem ganhar espaço na Copa Sul-Americana, nesta quinta.
Na tarde desta terça, o Timão faz o segundo treino preparatório para encarar a equipe paraguaia. O Alvinegro está no Grupo E da competição continental, que conta também com Peñarol-URU e Sport Huancayo-PER. Nesta edição 2021, apenas o melhor time de cada chave passa para a fase de oitavas de final.

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