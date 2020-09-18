Corinthians inicia conversas para contratar Cazares, do Atlético-MG

Nas próximas semanas o Corinthians pode ter um novo reforço. Trata-se de um desejo antigo do clube do Parque São Jorge: Juan Cazares, meia-atacante do Atlético-MG. As conversas para que a contratação seja concretizada estão no início, mas ainda longe de uma definição. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.O equatoriano está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e tem contrato com o Galo somente até o final deste ano. Pela oportunidade do negócio, ofertada pelos representantes do jogador e por ser um desejo antigo dos dirigentes corintianos, houve o pontapé inicial nas tratativas com o meia.
A questão, porém, é que há divergências entre as partes. O modelo apresentado pelo Atlético-MG e pelo estafe do atleta está longe do interesse do Timão, que pretende fazer negócio sem custos com os mineiros, por empréstimo, pagando apenas os salários até o término do vínculo, já com termos e luvas definidas para a assinatura de um contrato definitivo.
Segundo fontes consultadas pelo LANCE! dentro do Corinthians, há bastante cautela tanto nas negociações financeiras, pois os valores pedidos são altos, e no "pacote Cazares", já que o jogador é conhecido pela sua turbulenta atividade extracampo. Desse modo, para que os cofres corintianos não sejam ainda mais comprometidos e o dia a dia do clube não seja afetado pelo comportamento do equatoriano, todas as tratativas estão sendo conduzidas com calma.
Cazares já esteve próximo do Timão no ano passado, quando Fábio Carille ainda era o treinador alvinegro, no entanto a negociação não vingou e o meia-atacante acabou ficando no Atlético-MG. Em 2020, o jogador disputou apenas uma partida oficial pelo Galo, no dia 7 de março, em clássico diante do Cruzeiro, pelo estadual, quando atuou saiu do banco e atuou por 28 minutos.