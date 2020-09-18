Corinthians inicia conversas para contratar Cazares, do Atlético-MG

Crédito: Mauricia da Matta/Photo Premium/Lancepress!

Nas próximas semanas o Corinthians pode ter um novo reforço. Trata-se de um desejo antigo do clube do Parque São Jorge: Juan Cazares, meia-atacante do Atlético-MG. As conversas para que a contratação seja concretizada estão no início, mas ainda longe de uma definição. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.O equatoriano está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e tem contrato com o Galo somente até o final deste ano. Pela oportunidade do negócio, ofertada pelos representantes do jogador e por ser um desejo antigo dos dirigentes corintianos, houve o pontapé inicial nas tratativas com o meia.

A questão, porém, é que há divergências entre as partes. O modelo apresentado pelo Atlético-MG e pelo estafe do atleta está longe do interesse do Timão, que pretende fazer negócio sem custos com os mineiros, por empréstimo, pagando apenas os salários até o término do vínculo, já com termos e luvas definidas para a assinatura de um contrato definitivo.

Segundo fontes consultadas pelo LANCE! dentro do Corinthians, há bastante cautela tanto nas negociações financeiras, pois os valores pedidos são altos, e no "pacote Cazares", já que o jogador é conhecido pela sua turbulenta atividade extracampo. Desse modo, para que os cofres corintianos não sejam ainda mais comprometidos e o dia a dia do clube não seja afetado pelo comportamento do equatoriano, todas as tratativas estão sendo conduzidas com calma.