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Corinthians inicia busca pelo tetra da Copa do Brasil após quedas precoces na competição

Depois do vice diante do Cruzeiro em 2018, o Timão não conseguiu passar das oitavas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 07:00

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:00

A jornada do Corinthians em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, quando a equipe enfrenta a Portuguesa-RJ às 21h30, em duelo inédito entre os clubes válido pela terceira fase da competição.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians
O Timão, campeão em 1995, 2005 e 2009, irá participar pela 27ª vez do torneio, que chega a sua 33ª edição. Apenas em 1990, 1993, 2003, 2010, 2011 e 2012 o time do Parque São Jorge não disputou a Copa do Brasil, criada em 1989.
Ao todo, o Time do Povo soma 161 jogos na competição, com 81 vitórias, 39 empates e 41 derrotas. No entanto, o retrospecto recente do alvinegro paulista no torneio não é dos melhores. Desde o amargo vice-campeonato em 2018, onde um gol anulado de Pedrinho selou o hexa para o Cruzeiro, o Corinthians vem de participações decepcionantes no torneio.
Em 2019, começou na primeira fase, mas caiu para o Flamengo nas oitavas. No ano seguinte, como estava na Libertadores, entrou só nas oitavas, mas caiu na mesma fase para o América-MG. Em 2021, novamente disputou o torneio desde o início, mas foi eliminado pelo Atlético-GO.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Copa do Brasil
Com a mudança no regulamento para a edição deste ano, onde os times que entraram na fase de grupos da Libertadores são forçados a jogar a Copa do Brasil já na terceira fase, o Timão ganhou mais uma 'dor de cabeça' no calendário, já que precisa conciliar suas forças com a Libertadores e Brasileirão.
No atual momento da temporada, as duas competições citadas são prioridades para o Timão. Dessa forma, e visando rodar o elenco para evitar desgastes físicos, Vítor Pereira deverá escalar uma equipe mista, repleta de jovens contra a Portuguesa-RJ. O treinador português não relacionou oito atletas do time principal, e colocou oito atletas da base na lista para o primeiro jogo contra a Lusa.
A equipe carioca, que terminou em 6º lugar no Campeonato Carioca e disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, faz campanha surpreendente até aqui na Copa do Brasil, tendo eliminado CRB e Sampaio Corrêa, respectivamente, nas fases anteriores.
A equipe da Ilha do Governador teve que levar o duelo contra o Corinthians para a cidade de Londrina, no Paraná. Isso porque o estádio Luso-Brasileiro, onde o time do Rio de Janeiro manda as suas partidas, tem capacidade inferior a 10 mil pessoas, mínimo exigido a partir desta fase pela CBF
Houve tentativas do time lusitano em levar o jogo para os estádios Nilton Santos ou São Januário, mas os valores para utilização desses estádios foram inviáveis na parte financeira, segundo o clube.
O caminho do Corinthians pode parecer fácil nesta fase do torneio, mas o desempenho nos anos anteriores serve de alerta para um clube que está precisando levantar uma taça. Além disso, a Copa do Brasil é a competição com maior premiação, podendo pagar ao campeão até R$ 73 milhões.
Crédito: CorinthiansePortuguesa-RJseenfrentampelaprimeiraveznahistória(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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