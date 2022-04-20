Corinthians inicia busca pelo tetra da Copa do Brasil após quedas precoces na competição

A jornada do Corinthians em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, quando a equipe enfrenta a Portuguesa-RJ às 21h30, em duelo inédito entre os clubes válido pela terceira fase da competição.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians

O Timão, campeão em 1995, 2005 e 2009, irá participar pela 27ª vez do torneio, que chega a sua 33ª edição. Apenas em 1990, 1993, 2003, 2010, 2011 e 2012 o time do Parque São Jorge não disputou a Copa do Brasil, criada em 1989.

Ao todo, o Time do Povo soma 161 jogos na competição, com 81 vitórias, 39 empates e 41 derrotas. No entanto, o retrospecto recente do alvinegro paulista no torneio não é dos melhores. Desde o amargo vice-campeonato em 2018, onde um gol anulado de Pedrinho selou o hexa para o Cruzeiro, o Corinthians vem de participações decepcionantes no torneio.

Em 2019, começou na primeira fase, mas caiu para o Flamengo nas oitavas. No ano seguinte, como estava na Libertadores, entrou só nas oitavas, mas caiu na mesma fase para o América-MG. Em 2021, novamente disputou o torneio desde o início, mas foi eliminado pelo Atlético-GO.

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Com a mudança no regulamento para a edição deste ano, onde os times que entraram na fase de grupos da Libertadores são forçados a jogar a Copa do Brasil já na terceira fase, o Timão ganhou mais uma 'dor de cabeça' no calendário, já que precisa conciliar suas forças com a Libertadores e Brasileirão.

No atual momento da temporada, as duas competições citadas são prioridades para o Timão. Dessa forma, e visando rodar o elenco para evitar desgastes físicos, Vítor Pereira deverá escalar uma equipe mista, repleta de jovens contra a Portuguesa-RJ. O treinador português não relacionou oito atletas do time principal, e colocou oito atletas da base na lista para o primeiro jogo contra a Lusa.

A equipe carioca, que terminou em 6º lugar no Campeonato Carioca e disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, faz campanha surpreendente até aqui na Copa do Brasil, tendo eliminado CRB e Sampaio Corrêa, respectivamente, nas fases anteriores.

A equipe da Ilha do Governador teve que levar o duelo contra o Corinthians para a cidade de Londrina, no Paraná. Isso porque o estádio Luso-Brasileiro, onde o time do Rio de Janeiro manda as suas partidas, tem capacidade inferior a 10 mil pessoas, mínimo exigido a partir desta fase pela CBF

Houve tentativas do time lusitano em levar o jogo para os estádios Nilton Santos ou São Januário, mas os valores para utilização desses estádios foram inviáveis na parte financeira, segundo o clube.

O caminho do Corinthians pode parecer fácil nesta fase do torneio, mas o desempenho nos anos anteriores serve de alerta para um clube que está precisando levantar uma taça. Além disso, a Copa do Brasil é a competição com maior premiação, podendo pagar ao campeão até R$ 73 milhões.