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futebol

Corinthians informa que Mateus Vital testou positivo para Covid-19

Meia-atacante está assintomático e cumprirá quarentena em casa. Ele deve ficar afastado por cerca de 15 dias. Restante do elenco teve testes negativos para a doença...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 15:56

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 15:56

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians terá mais um desfalque para o confronto com o Atlético-MG e os próximos jogos do Brasileirão-2020. Isso porque o meia-atacante Mateus Vital testou positivo para Covid-19 e ficará afastado por cerca de 15 dias. Segundo informa o clube, o jogador está assintomático e cumprirá quarentena em casa.Ainda no comunicado enviado pela assessoria de imprensa do Timão, o restante do elenco testou negativo para a doença e não haverá mais desfalques desse tipo para o duelo deste sábado, às 19h, na Neo Química Arena.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Os testes foram realizados na última quinta-feira e os resultados foram apresentados nesta sexta. Apenas Vital teve diagnosticada a infecção pelo coronavírus e já está em isolamento doméstico até que o próximo exame acuse que a doença não está mais apresentando resultado positivos.
Além de Vital, o Corinthians terá os desfalques de Fábio Santos, por conta de contrato com o Atlético-MG, Otero, que está na seleção da Venezuela, Cazares, que tem estiramento na coxa esquerda, Boselli, ainda em tratamento de lombalgia e Xavier, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO.
O Timão entra em campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Galo, pela 21ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. Atualmente, o Alvinegro do Parque São Jorge ocupa a 11ª posição na tabela com 25 pontos.

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