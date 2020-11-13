Corinthians informa que Mateus Vital testou positivo para Covid-19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá mais um desfalque para o confronto com o Atlético-MG e os próximos jogos do Brasileirão-2020. Isso porque o meia-atacante Mateus Vital testou positivo para Covid-19 e ficará afastado por cerca de 15 dias. Segundo informa o clube, o jogador está assintomático e cumprirá quarentena em casa.Ainda no comunicado enviado pela assessoria de imprensa do Timão, o restante do elenco testou negativo para a doença e não haverá mais desfalques desse tipo para o duelo deste sábado, às 19h, na Neo Química Arena.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Os testes foram realizados na última quinta-feira e os resultados foram apresentados nesta sexta. Apenas Vital teve diagnosticada a infecção pelo coronavírus e já está em isolamento doméstico até que o próximo exame acuse que a doença não está mais apresentando resultado positivos.

Além de Vital, o Corinthians terá os desfalques de Fábio Santos, por conta de contrato com o Atlético-MG, Otero, que está na seleção da Venezuela, Cazares, que tem estiramento na coxa esquerda, Boselli, ainda em tratamento de lombalgia e Xavier, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO.