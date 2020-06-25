Corinthians informa que Andrés foi infectado pela COVID há dois meses

Crédito: Peter Leone/O Fotográfico/Lancepress!

Em nota enviada na tarde desta quinta-feira, o Corinthians informou que o presidente Andrés Sanchez testou positivo para o COVID-19 em exame realizado há mais de dois meses. O mandatário, no entanto, não apresentou os sintomas da doença e cumpriu isolamento na época da detecção.

Segundo o comunicado, Andrés é avaliado periodicamente pelo Departamento Médico corintiano e foi assim que há mais de 60 dias foi encontrada a imuglobina IgG em seus testes realizados na época. Isso quer dizer que ele já teve contato com o coronavírus em algum momento, mesmo assintomático.

De lá para cá, o presidente do Timão já chegou a aparecer em encontros públicos, inclusive com o prefeito de São Paulo Bruno Covas, que recentemente testou positivo para a doença. Por esse motivos, dias depois do diagnóstico de Covas, Andrés refez o teste para saber se havia sido contaminado novamente.E MAIS:Justiça cobra R$ 21 milhões do Corinthians por uso irregular de ruaJô é apresentado e diz o que o levou a aceitar proposta do Corinthians: 'O coração bate mais forte'Saiba clubes brasileiros que mais podem perder dinheiro com a COVIDJô também fez história no futsal do Timão antes do brilho no campoSantos com novo problema: Veja dívidas de clubes brasileiros com compras e riscos de puniçõesGil e Gabriel falam da adaptação à nova realidade no CT do CorinthiansAos 56 anos, Sanchez não faz parte do grupo de risco por faixa etária designado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), mas é fumante e passou por problemas de saúde no ano passado. Ainda segundo a nota, o presidente ainda foi ao CT Joaquim Grava desde a reapresentação do elenco.

Vale lembrar que 21 dos 28 jogadores do atual grupo corintiano já tiveram contato com a doença, 13 já se recuperaram e estão imunizados, outros oito ainda estão infectados e permanecem em isolamento por dez dias. Além dos atletas, houve casos entre os funcionários do clube e membros da comissão técnica. Mais exames serão feitos neste período de retomada.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube:

"Avaliado periodicamente pelo Departamento Médico do Corinthians, o presidente Andrés Sanchez apresentou em seus testes, há mais de 60 dias, a imuglobina IgG, o que significa que já teve contato com o coronavírus.