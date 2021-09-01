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Corinthians inaugura 'Calçada da Fiel' na Neo Química Arena e homenageia 111 jogadores; confira

Para celebrar o aniversário de 111 anos do clube, a torcida foi convidada a eleger 11 atletas que fizeram história. Os demais 100 nomes foram escolhidos por um júri especializado...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 15:26
Crédito: Reprodução/Instagram Corinthians
O Corinthians inaugurou nesta quarta-feira a Calçada da Fiel, projeto idealizado em parceria com a Midea, patrocinadora do clube. A iniciativa faz parte da comemoração do aniversário de 111 anos do Alvinegro, em que 111 atletas foram homenageados com seus nomes estampados em uma "calçada da fama" em frente à loja Poderoso Timão da Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Entre 21 de julho e 2 de agosto, os fiéis torcedores foram convidados a escolher 11 nomes que fizeram história no clube - um para cada posição em campo - em uma votação aberta pelo site da iniciativa. Foram mais de 26 mil times escalados, sendo 741 jogadores votados. Os demais 100 nomes foram escolhidos por um júri de historiadores, jornalistas e especialistas em Timão.
O evento faz parte de uma grande comemoração de aniversário, que contará também com a "Live 111 Anos – A Fiel Vai Invadir", com atrações musicais, surpresas, promoções e anúncios importantes a partir das 19h10 desta quarta-feira pelo Facebook Watch, TikTok, Twitch e YouTube do Corinthians.A inauguração do espaço que está localizado no átrio do prédio Oeste da Arena contou com a presidente de Duilio Monteiro Alves, presidente do clube, além de personagens históricos como Ronaldo Giovanelli, Basílio e Wladimir.
- Sempre buscamos maneiras de contar e recontar a história do Corinthians. Ficamos muito felizes de trabalhar essa ideia com um patrocinador como a Midea, que fortalece nosso time masculino e é sensível aos valores e à trajetória do clube nesses 111 anos. O resultado disso é um presente inesquecível, que a torcida em breve vai poder conferir presencialmente na nossa Arena - afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Timão.
- Esse é um momento que, sem dúvida, ficará na memória do clube. Foram meses de dedicação e parceria entre as instituições para e eternizar os 111 atletas mais importantes do Corinthians, com o apoio de quem mais entende de futebol, a torcida. Mais do que um patrocinador, a Midea quer estar presente no dia a dia da população. O esporte é um pilar muito valoroso para nós - explicou Simone Camargo, diretora de Marketing da Midea.
Confira os 11 jogadores escolhidos pela torcida:
- Cássio- Fagner- Chicão- Gamarra- Wladimir- Neto- Sócrates- Rivellino- Marcelinho Carioca- Emerson Sheik- Ronaldo
Confira os outros 100 nomes escolhidos pelo júri especializado:
AdoAlessandroAlexAlfineteAmaralAmilcarAndré LuizAndré Santos (lateral-direito)André Santos (lateral-esquerdo)AtalibaBaltazarBasílioBelangeroBetãoBiro-BiroBrandãoCabeçãoCarboneCarlosCasagrandeCasemiro GonzálesCélio SilvaChiarellaCláudioDaniloDell DebbioDidaDineiDitãoDomingos da GuiaDouglasEdilsonEliasEzequielFábio LucianoFábio SantosFilóFlávioGambarottaGarrinchaGeraldãoGibaGil (atacante)Gil (zagueiro)GilmarGilmar FubáGoianoGranéGuerreroGuilherme AranaHomeroIdárioÍndioJadsonJairoJangoJaúJôJoaquim AmbrósioJorge HenriqueJulio CesarKleberLeandro CastánLiduLiedsonLuizãoLuizinhoMárcioNecoOlavoOrecoPalhinhaPaulinhoPaulo BorgesPerroneRalfRaphael RodriguesRatoRenato AugustoRicardinhoRincónRomarinhoRomeroRonaldoServílioSolitoSylvinhoTelecoTevezTobiasTuffyTupazinhoVaguinhoVampetaViolaWilliamWilson ManoZé EliasZé MariaZenon

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