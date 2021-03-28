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futebol

Corinthians homenageia Grazi, lenda do futebol feminino que faz 40 anos

Aniversariante deste domingo teve nome e fotos exibidos na Neo Química Arena e no Parque São Jorge; ela defende o Timão desde 2016...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 14:15
Crédito: Ag. Corinthians
O Corinthians homenageou Grazi, lenda do futebol feminino do clube que completa 40 anos neste domingo. O Timão iluminou o Parque São Jorge e a Neo Química Arena com referências à jogadora. Fotos e a hashtag #Grazi40 foram exibidas nos dois palcos onde ela mais atua com a camisa alvinegra.
Grazi está no Corinthians desde 2016. Ela já foi bicampeã da Libertadores, do Brasileiro e do Paulista pelo clube. Ao todo, soma 167 jogos e 52 gols pelo Timão. Nas redes sociais, o Corinthians exibiu vídeo e fotos de grandes momentos de Grazi. "Ela é lendária, fenomenal, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro", escreveu o clube.
Grazi terminou a última Libertadores como uma das artilheiras da competição, com seis gols. A experiente jogadora tem sido utilizada pelo técnico Arthur Elias em várias oportunidades como centroavante, embora seja meia.

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