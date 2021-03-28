Corinthians homenageia Grazi, lenda do futebol feminino que faz 40 anos

Crédito: Ag. Corinthians

O Corinthians homenageou Grazi, lenda do futebol feminino do clube que completa 40 anos neste domingo. O Timão iluminou o Parque São Jorge e a Neo Química Arena com referências à jogadora. Fotos e a hashtag #Grazi40 foram exibidas nos dois palcos onde ela mais atua com a camisa alvinegra.

Grazi está no Corinthians desde 2016. Ela já foi bicampeã da Libertadores, do Brasileiro e do Paulista pelo clube. Ao todo, soma 167 jogos e 52 gols pelo Timão. Nas redes sociais, o Corinthians exibiu vídeo e fotos de grandes momentos de Grazi. "Ela é lendária, fenomenal, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro", escreveu o clube.