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Corinthians goleia time boliviano e se classifica na Libertadores de Futsal

Timão bateu o Proyecto Latin por 9 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência...
LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 16:18

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:18

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Após vencer o Peñarol (URU) a estreia da Libertadores de Futsal, o Corinthians goleou o Proyecto Latín (BOL) por 9 a 1, nesta segunda-feira (17), pela segunda rodada da competição, no Gimnasio 10 de Julio, no Uruguai. O triunfo garantiu vaga ao Timão nas quartas de final do torneio.Com dois gols, Jackson foi o destaque corintiano. Guilhermão, Fernandinho, Tatinho, Deives, Lé, Rabisco e Eder Lima anotaram os outros tentos do Timão.
Classificado com uma partida de antecedência, o Corinthians ainda tem um compromisso pela sua chave, nesta terça-feira (18), às 14h, contra o Delta Te Quiero (VEN), antes do mata-mata.
A Libertadores de Futsal está sendo disputada em formato bolha em Montevidéu, capital uruguaia.
>> Confira a tabela da Copa Sul-Americana de Futebol

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