Corinthians goleia time boliviano e se classifica na Libertadores de Futsal

Após vencer o Peñarol (URU) a estreia da Libertadores de Futsal, o Corinthians goleou o Proyecto Latín (BOL) por 9 a 1, nesta segunda-feira (17), pela segunda rodada da competição, no Gimnasio 10 de Julio, no Uruguai. O triunfo garantiu vaga ao Timão nas quartas de final do torneio.Com dois gols, Jackson foi o destaque corintiano. Guilhermão, Fernandinho, Tatinho, Deives, Lé, Rabisco e Eder Lima anotaram os outros tentos do Timão.