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futebol

Corinthians goleia Oeste e chega às quartas de final do Paulistão sub-20

O Timãozinho venceu o Oeste por 4 a 0 nas oitavas de final do Paulistão sub-20 e agora aguarda a Federação Paulista de Futebol divulgar a data do próximo confronto...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 17:36
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Nesta sexta-feira (4), o time sub-20 do Corinthians entrou em campo pelas oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20 e goleou o Oeste por 4 a 0, no Estádio Alfredo Schurig, no Parque São Jorge, garantindo vaga na próxima fase da competição.
VEJA A SITUAÇÃO DO CORINTHIANS NO BRASILEIRÃO 2020
Os gols foram marcados por Bryan, Matheus Araújo, Vitinho e Mailson. O clube aguarda a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgar os detalhes das quartas de final do torneio. O Alvinegro encerrou a participação na fase de grupos em 1º no grupo 5, com 14 pontos.O próximo compromisso do Corinthians sub-20 será pelo Campeonato Brasileiro, onde a equipe está em 3º lugar. Buscando reabilitação após derrota para o São Paulo por 1 a 0, o Timãozinho irá enfrentar o Internacional, 11º colocado, no Parque São Jorge, domingo, às 16h.

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