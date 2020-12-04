Corinthians goleia Oeste e chega às quartas de final do Paulistão sub-20

Nesta sexta-feira (4), o time sub-20 do Corinthians entrou em campo pelas oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20 e goleou o Oeste por 4 a 0, no Estádio Alfredo Schurig, no Parque São Jorge, garantindo vaga na próxima fase da competição.

Os gols foram marcados por Bryan, Matheus Araújo, Vitinho e Mailson. O clube aguarda a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgar os detalhes das quartas de final do torneio. O Alvinegro encerrou a participação na fase de grupos em 1º no grupo 5, com 14 pontos.O próximo compromisso do Corinthians sub-20 será pelo Campeonato Brasileiro, onde a equipe está em 3º lugar. Buscando reabilitação após derrota para o São Paulo por 1 a 0, o Timãozinho irá enfrentar o Internacional, 11º colocado, no Parque São Jorge, domingo, às 16h.