Corinthians goleia o Vitória e segue na liderança do Brasileiro Feminino

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians recebeu o Vitória na Fazendinha e goleou o time baiano por 6 a 0. Adriana, Ingryd, Yasmim, Gabi Zanotti, Katiuscia e Tamires balançaram a rede para o Timão.O primeiro lance do jogo deu o tom do que seriam os 90 minutos. Logo na saída de bola, o Corinthians trocou passes rápidos e, após chute de Andressinha em passe rasteiro de Tamires, Victoria Albuquerque quase empurrou para a rede em um suave toque, exigindo grande defesa da goleira.
O que se viu foi ataque contra defesa do alvinegro diante do time baiano. O Timão chegava rápido, constantemente, e dava trabalho para a defesa do Vitória. Na melhor chance até então, Adriana carimbou a trave esquerda adversária aos 41 minutos da primeira etapa.De tanto insistir, o gol saiu. Aos 45, a equipe da Bahia tentou sair jogando em cobrança de tiro de meta. O Corinthians pressionou e a bola sobrou para Adriana, que emendou um chute forte, sem chances de defesa para a goleira.
Na segunda etapa, o Timão voltou avassalador. Aos cinco minutos, Ingryd pegou sobra na entrada da área e, com uma pancada, aumentou a vantagem. Depois, aos 10, Yasmim cobrou falta com perfeição e marcou o terceiro.
Já cansada, a defesa do Vitória não conseguia acompanhar o ritmo alucinante do ataque corintiano. Aos 31, Tamires cruzou e Gabi Zanotti, com categoria, ampliou a goleada. Nove minutos depois, Suellen cruzou na medida para Katiuscia, que mergulhou e fez o quinto. Ambas vieram do banco de reservas.
Fechando a goleada, aos 43, Giovanna Crivelari achou Tamires em lindo passe por elevação. A camisa 37 ficou cara a cara com a goleira e tocou por cobertura, fechando o placar e garantindo a liderança do Corinthians no Brasileirão.
Agora, o Alvinegro se prepara para seu próximo compromisso, na quarta-feira, na cidade do Gama (DF), diante do Minas ICESP. O jogo será válido pela 12ª do campeonato nacional. O Corinthians soma 30 pontos e, segue na liderança da competição com uma ótima campanha com dez vitórias e uma derrota.