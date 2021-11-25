Corinthians goleia o São Bernardo e se garante nas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20

Depois de ter empatado por 1 a 1 no duelo de ida das oitavas de final, fora de casa, na semana passada, o Corinthians goleou o São Bernardo por 4 a 1 no confronto de volta, nesta quinta-feira à tarde, no estádio do Parque São Jorge, e assegurou vaga na próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
O triunfo alvinegro foi conquistado com dois gols de Giovane, um de Cauê e outro de Arthur Sousa. Com a vitória, a equipe de base do Timão avançou para enfrentar nas quartas de final o Grêmio Osasco Audax, que em outro duelo do dia eliminou o Oeste, também atuando em casa, ao bater o rival por 2 a 0.
Na partida desta quinta-feira na Fazendinha, o Corinthians abriu dois gols de vantagem na etapa inicial. Primeiro inaugurou o placar aos 23 minutos, quando Giovane aproveitou cruzamento rasteiro de Matheus Araújo e completou para as redes. Em seguida, aos 37, Matheus voltou a dar uma assistência para o mesmo Giovane fazer o segundo e deixar a equipe ainda mais perto da vaga.No segundo tempo, Cauê fez o terceiro gol corintiano já aos 5 minutos, quando Cauê balançou as redes após receber um passe de Mandaca. Depois disso, o adversário do ABC paulista chegou a esboçar uma reação ao descontar o placar aos 21 minutos. Porém, aos 32, Arthur Sousa marcou novamente para os donos da casa e decretou a goleada por 4 a 1 neste jogo de volta das oitavas de final.
Na partida desta quinta-feira, o técnico Diogo Siston escalou o Timão com Alan Gobetti; Leo Maná, Lucas Belezi, Robert Renan e Reginaldo; Luis Mandaca, Ryan, Matheus Araújo e Keven; Giovane e Cauê. Arthur Sousa, por sua vez, fechou o placar do confronto após entrar na equipe no decorrer do duelo.
DATAS DAS QUARTAS DE FINAL SERÃO DEFINIDAS NESTA SEXTA
Após eliminar o São Bernardo, o Corinthians conhecerá nesta sexta-feira quando serão os jogos de ida e volta das quartas de final do Paulistão Sub-20. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmará a programação dos duelos, sendo que o Alvinegro já sabe que definirá a vaga às semifinais em casa, tendo em vista o fato de que realiza melhor campanha do que a do Grêmio Osasco .