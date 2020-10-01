Corinthians goleia o Minas Brasília e segue na liderança do BR Feminino

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Pela 12ª rodada do Brasileiro Feminino, o Corinthians foi até a cidade do Gama enfrentar o Minas Brasília e venceu as donas da casa por 4 a 1, mais uma goleada alvinegra na competição. Dessa vez as autoras dos gols foram Giovanna Crivelari e Victoria Albuquerque, com dois gols cada uma. O resultado mantém a equipe na liderança da competição com três pontos de vantagem.O sol e a baixa umidade fizeram com que o jogo começasse em um ritmo um pouco mais contido. Ainda assim, o Timão garantia o comando do jogo, acelerando as ações quando necessárias.

Assim, aos 18 minutos, o Timão acelerou o jogo com Andressinha, que armou um ataque de três contra três. Com muita categoria, ela carregou a bola para o meio e, com um toque de genialidade, abriu na esquerda, enganando todo o sistema defensivo do Minas Brasília. Ali, Giovanna Crivelari só precisou escolher o canto para abrir o placar e deixar o Alvinegro em vantagem.Depois, aos 21 minutos, Gabi Zanotti encontrou Adriana em um passe em profundidade. Esperta, a camisa 16 tocou para trás, para Giovanna Crivelari chegar batendo. Apesar da defesa da goleira na primeira tentativa, a atacante conferiu na segunda bola e ampliou o marcador para o Corinthians.

Vencendo e com o controle do jogo, o Corinthians seguia atacando, apesar da vantagem. As adversárias viviam de lances esporádicos. Em um deles, aos 32 minutos, Gabi Arcanjo, em posição duvidosa, diminuiu de cabeça, mas não houve nem tempo para as donas da casa comemorarem.

Sete minutos depois, Katiuscia encontrou Victoria Albuquerque em um passe por elevação e a camisa 17 não perdoou, marcando contra seu ex-clube e aumentou a vantagem alvinegra na partida para 3 a 1.

Na segunda etapa, já vencendo, o Timão cadenciou o jogo, também por conta do forte calor, e as chances de gol diminuíram. De longe, Katiuscia chegou a assustar o Minas Brasília, com um chute forte que parou no travessão.

Ainda houve tempo para o derradeiro gol corintiano. Aos 31, Gabi Nunes encontrou Victoria Albuquerque pelo meio. Com um lindo passe, a camisa 11 deixou sua companheira livre para tocar por cima da goleira e fechar o placar.