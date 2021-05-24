Corinthians goleia e dá passo importante para a classificação no Brasileirão Feminino

No último domingo, jogando na Fazendinha, o Timão venceu o Real Brasília por 5 a 2 e garantiu-se mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino. Victoria Albuquerque, Gabi Nunes, Andressinha, Tamires e Ingryd marcaram para o Timão, enquanto Marcela Guedes e Camila Pini diminuíram.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

GALERIA> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão

Apesar da pressão nos primeiros minutos, o Timão acabou surpreendido aos 23, quando Marcela Guedes saiu livre dentro da área para tocar na saída de Kemelli e abrir o placar para as donas da casa.

Sem se abater, o Timão recomeçou o jogo com tudo e, aos 27, Victoria Albuquerque puxou o ataque do meio-campo, levou a bola até perto da área e, com um chute forte e rasteiro, balançou a rede, deixando tudo igual.

Mandando nas ações do jogo, o Corinthians acumulava chances criadas até que aos 39, Tamires cruzou na área, Ingryd cabeceou no travessão e, no rebote, Gabi Nunes tocou livre, de cabeça para virar o marcador.Na segunda etapa, com um time bem mexido, o Timão manteve sua supremacia e tomou para si todas as ações do jogo, ficando o adversário restrito a lances de contra-ataque. Assim, aos 24, Andressinha cobrou falta com perfeição, aumentando o marcador para o alvinegro.

Quando o jogo parecia controlado e a vitória certa, Camila Pini, aos 38, acertou um chute de rara felicidade no gol alvinegro, dando esperanças de reação para o time de Brasília. Porém, a alegria das visitantes durou pouco.

Dois minutos depois, Tamires aproveitou cruzamento de Gabi Portilho para fazer o quarto do Timão e deixar o alvinegro, mais uma vez, com a vitória em suas mãos. E ainda houve tempo para mais um gol.