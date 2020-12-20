Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians goleia a Ferroviária e conquista o Paulistão Feminino

Timão bateu as adversárias por 5 a 0 no jogo de volta da final estadual, em Araraquara. Na primeira partida, em casa, as corintianas já haviam vencido por 3 a 1 e tinham vantagem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 13:13

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 13:13

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O time feminino do Corinthians conquistou mais um título nessa temporada e desta vez com requintes de crueldade. Isso porque o Timão atropelou a Ferroviária no segundo jogo da final do Campeonato Paulista e venceu por 5 a 0 com gols de Giovanna Crivelari, Érika, Tamires, Diany e Grazi, levantando a taça do estadual, assim como no ano anterior. No primeiro duelo, as corintianas já haviam levado a melhor por 3 a 1 e tinham vantagem.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja 15 aposentados que ainda estão em forma e poderiam voltar
Logo aos 12 minutos, Gabi Zanotti recebeu da defesa e deu assistência para Giovanna Crivelari que, na cara do gol, abriu o placar para o Timão, chutando no canto direito, sem chances para a goleira Luciana. O Alvinegro tinha amplo domínio da partida e não demorou muito para ampliar o marcador.
Aos 20 minutos, Diany cobrou escanteio, mas a defesa cortou e a bola voltou para ela, na segunda tentativa achou Érika, que subiu mais do que toda a zaga da Ferroviária para cabecear para o gol. Era o segundo corintiano no jogo, que praticamente resolveu decisão, mas o Corinthians queria mais.Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, Kati recebeu pela direita e arriscou um cruzamento para área, quando Tamires chegou para cabecear e colocar no fundo da rede: 3 a 0 como menos de 40 minutos da etapa inicial. Um massacre.
E tinha mais.... Aos 39 minutos o Timão chegou ao quarto gol. A goleira Luciana errou na saída de bola e entrou nos pés de Gabi Zanotti, que tocou para Diany invadir a área e marcar para abrir 4 a 0 antes mesmo de ir para o intervalo.
No segundo tempo, já com o jogo decidiu, o ritmo caiu bastante, influenciado pelo forte calor na cidade de Araraquara, mas o Corinthians continuou melhor e teve muitas chances para ampliar. E o quinto gol veio, como Grazi, que tinha acabado de entrar. Gabi Nunes serviu a experiente companheira que invadiu a área e tocou para marcar. 5 a 0 Alvinegro e placar sacramentado.
Com o resultado agregado de 8 a 1, o Corinthians conquistou o bicampeonato paulista feminino e o seu segundo título no ano, já que há duas semanas havia sido campeão brasileiro ao bater o Avaí/Kindermann na final da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados