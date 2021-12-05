Corinthians garante vaga na fase de grupos da Libertadores, o que não acontecia desde 2018

O Corinthians está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2022. Ao empatar por 1 a 1 com o Grêmio, o Timão foi a 57 pontos e assegurou a vaga, já que o Fluminense perdeu para o Bahia e estacionou nos 51 pontos faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro não chegava à fase de grupos do torneio continental desde 2018. Na época, o time era comandado pelo técnico Fábio Carille e enfrentou Millonarios-COL, Deportivo Lara-VEN e Independiente-ARG. O Corinthians se classificou em primeiro no Grupo G, com três vitórias, um empate e duas derrotas, e foi eliminado nas oitavas de final para Colo-Colo.Em 2020, a equipe paulista entrou e também saiu na segunda fase, eliminado no confronto contra o Guaraní-PAR. Em 2011, o Timão já havia passado por isso, quando caiu diante do Tolima-COL.