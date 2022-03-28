Corinthians ganhou mais de R$ 1 milhão pela renda na semifinal do Paulistão; entenda

Mesmo jogando fora de casa e sem a presença da sua torcida, o Corinthians faturou R$1.402.878,87 milhão de renda na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na clássico Majestoso válido pelo jogo único das semifinais do Campeonato Paulista, disputado no Morumbi.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Isso porque o acordo dos clubes com a Federação Paulista de Futebol era em dividir a renda entre os semifinalistas. No boletim financeiro da partida, divulgado pela FPF, a renda líquida total foi de R$ 3.817.034 milhões.

Contudo, esse valor não considera as despesas necessárias para utilização do estádio do Morumbi no dia da partida, como alugueis, seguros, taxas, impostos e despesas operacionais envolvidas para a semifinal acontecer.

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No mesmo boletim financeiro, a FPF informou que foram gastos R$ 352.214,97 mil em despesas na semifinal. Esse valor foi subtraído da renda líquida total, totalizando R$ 2.805.757,74.

Assim, São Paulo e Corinthians dividiram esse valor, faturando cada um R$1.402.878,87 milhão. O Timão concentra suas forças agora na Libertadores, onde estreará na terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia.