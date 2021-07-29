Corinthians ganha peças de ataque e pode, finalmente, ver setor mudar de patamar

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se tem algo que incomoda o torcedor do Corinthians nos últimos anos, sem dúvidas é o setor ofensivo. Enquanto a defesa se mostra algo mais sólido, mesmo em momentos de baixa, o ataque não se firma e mostra dificuldades para ameaçar os adversários. No entanto, esses dias de insatisfação parecem próximos do fim com as chegadas de reforços e a recuperação de Mantuan.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratados recentemente, Giuliano e Renato Augusto são meio-campistas de origem, mas ambos são doados de qualidade ofensiva, se não para marcar gols, criam as possibilidades para os companheiros mais à frente. Essas adições ao elenco, certamente elevam o patamar do que Sylvinho tem nas mãos. Não é exagero dizer, aliás, que são os melhores para o setor desde o ano de 2015.

Naquela temporada, com Renato no time, o Alvinegro conquisto o Brasileirão de forma contundente e com números bem expressivos de ataque, marcando 71 gols na campanha. Somando todos os jogos do ano, a equipe terminou com uma média de 1,75 gol por partida, algo que se tornou uma marca bem distante desde então, com índices bastante modestos, que exemplificam as dificuldades que o setor ofensivo passou nesse período de quase seis anos.A dupla recém-contratada vai se juntar a destaques atuais do elenco, como Gustavo Mosquito, que é o melhor jogador corintiano da temporada e tem crescido como peça importante, e Jô, que reconhecidamente é um grande centroavante e ídolo da Fiel. No entanto, não há parceiros do nível de Giuliano e Renato Augusto, que certamente vão abastecer seus companheiros, assim como darão suporte a mais um extra classe, que é o lateral-direito Fagner.

Além disso, o jovem Gustavo Mantuan, recuperado de cirurgia no joelho, já está em fase final de transição física e muito em breve estará disponível para Sylvinho, com potencial para assumir um papel importante na equipe, uma vez que é um jogador com características diferentes daquelas apresentadas pelos demais. Sem contar o cartão de visitas que deixou antes de sofrer a lesão.

Mas os reforços não devem parar por aí. A diretoria ainda busca nomes para o ataque, sendo o principal deles o de Roger Guedes, que busca sua rescisão contratual com o Shandong Luneng, da China. Se conseguir, deve assinar com o Timão, clube com o qual seu estafe já acertou bases para um futuro acerto. Vale destacar que, publicamente, os dirigentes negam o negócio fechado.

Confira a média de gols do Corinthians por temporada desde 2015: