Corinthians folga nesta quinta; veja programação dos próximos dias

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians foi derrotado pelo Sport, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão e, conforme programação da comissão técnica, folga nesta quinta-feira, após desembarcar da viagem de volta que fez ao Recife. Dessa forma, o elenco dará início à preparação para enfrentar o Atlético-GO na próxima sexta, quando se reapresentará no CT Joaquim Grava.Esse espaço para folga existe pelo fato da peculiaridade do calendário, já que o duelo da Ilha do Retiro estava previamente marcado para acontecer no fim de semana, mas por solicitação da TV Globo, dona dos direitos de transmissão, a partida foi antecipada para quarta-feira. Sendo assim, a distância para o próximo compromisso (quarta-feira que vem) é de uma semana.

Depois da folga desta quinta-feira, o elenco se reapresenta nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, para iniciar a preparação para pegar o Atlético-GO, em jogo adiado da primeira rodada. Serão cinco dias de treinamentos para Dyego Coelho ajustar o time e voltar ao caminho das vitórias. O clube publicou a programação até o próximo domingo com atividades sempre às 9h30.Para a partida da próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, o Corinthians não poderá contar com Fagner, que levou o terceiro amarelo e está suspenso. Seu substituto deve ser o reserva imediato da posição: Michel Macedo. Um retorno esperado para enfrentar o time goiano é o de Boselli, que se recupera de entorse no tornozelo direito. Ele deve ser opção no banco, já que Jô segue com efeito suspensivo de sua punição no STJD e será o titular do ataque.

Com a derrota da última quarta-feira, o Corinthians permanece com 12 pontos e no 13º lugar na tabela. O clube pode perder posições na classificação em breve, já que o complemento da 12ª rodada será apenas neste final de semana. A diferença para o primeiro na zona de rebaixamento é de apenas dois pontos.

Veja a programação do Corinthians até o próximo domingo:

Quinta-feira, 24/9Folga

Sexta-feira, 25/99h30 – Treino

Sábado, 26/99h30 – Treino