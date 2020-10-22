Corinthians folga nesta quinta-feira e voltará com treinos em dois períodos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians ganhou um dia descanso nesta quinta-feira, após vencer o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. Como o time não atua pela competição neste final de semana, já que sua partida foi antecipada, terá mais tempo de preparação para enfrentar o América-MG, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira e a comissão técnica tentará aproveitar ao máximo esse raro momento na temporada.De acordo com a programação semanal divulgada pelo clube nesta manhã, os jogadores voltam aos treinamentos nesta sexta-feira já com uma novidade: trabalhos em dois períodos, na parte da manhã e na parte da tarde. Essa rotina será repetida no sábado e voltará ao "normal" no domingo, treinando apenas pela manhã. Os horários de segunda e terça ainda não foram informados.

Os treinos pela manhã estão descritos como "trabalho interno", o que pode significar a utilização da academia do CT Joaquim Grava ou atividades regenerativas para ajudar na recuperação dos jogadores que tem enfrentado a maratona de jogos. Já na parte da tarde, a indicação é de treinamentos em campo, sob o comando de Vagner Mancini, como será na manhã de domingo. A decisão pode ter a ver com a questão da queda de rendimento da equipe na segunda etapa das partidas. Algo que é uma herança de outros comandos, tanto com Tiago Nunes, quanto com Dyego Coelho e agora está no colo de Vagner Mancini, que não vê um elenco mal fisicamente, mas sim carente de adaptação a um determinado estilo de jogo, que exige mais intensidade.

- Eu seria leviano se falasse de profissionais que passaram pelo clube, até porque nós temos amizade com os dois que me antecederam e eu sei do trabalho que foi feito. O mais importante nesse momento é falar a verdade, que estamos trocando os estímulos da equipe. Por isso, há necessidade de um tempo maior, que, infelizmente, a gente não tem - disse o treinador corintiano em coletiva na última quarta-feira, antes de completar:

- Agora teremos sete dias e vamos intensificar um pouquinho o estímulo. Não quer dizer que o time esteja mal fisicamente, mas, sim, não acostumado ao estímulo de velocidade. Isso faz com que o atleta sinta mais. Quando você troca a metodologia, há um tempo de adaptação. Espero que rapidamente os atletas entendam o que está sendo pedido para a gente melhorar, não só dentro de campo, em termos táticos, físicos, mas também qualidade do futebol.

Ao todo, o Corinthians terá cinco dias de treinamento antes de enfrentar o América-MG, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira, às 21h30. Mancini não poderá contar com Fábio Santos e Otero, que já atuaram na competição pelo Atlético-MG, e com Gustavo Mantuan, que está com a Seleção Brasileira sub-20. Por outro lado, Jô pode retornar de lesão na panturrilha.

Confira a programação divulgada pelo clube:

Quinta-feira, 22/10Folga

Sexta-feira, 23/10Manhã – Trabalho internoTarde – Treino

Sábado, 24/10Manhã – Trabalho internoTarde – Treino