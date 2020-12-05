Corinthians folga dois dias e voltará com semana 'cheia' para treinar

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ganhou um descanso neste final de semana. Após empatar em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, na última quarta-feira, o elenco treinou na quinta e na sexta e recebeu folga neste sábado e neste domingo. Quando voltar, na próxima segunda-feira, retomará a preparação para enfrentar o São Paulo, em clássico no dia 13 de dezembro, na Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

A folga se dá pelo longo período entre um compromisso e outro do Brasileirão-2020. Ao todo, entre o duelo com o Fortaleza e o duelo com o Tricolor paulista, serão 11 dias, o que permite tempo para treinamento, recuperação e descanso. Como o time não atua neste final de semana, já que o jogo pela 24ª rodada foi adiantado para o meio de semana, o elenco terá sábado e domingo livres.

Mesmo com essa "pausa" na preparação, os jogadores e a comissão técnica terão seis dias completos para treinar a partir desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Será mais um período de semana "cheia" para Vagner Mancini trabalhar com o elenco de olho em uma melhora de rendimento da equipe na competição, uma vez que a última atuação voltou a receber crítica da torcida.E para o clássico contra o São Paulo, o Timão não poderá contar com Jô, que foi expulso diante do Tricolor cearense e cumprirá a suspensão na 25ª rodada, mas deve ter o retorno de até três peças para o jogo: Bruno Méndez, que estava suspenso pelo STJD e estará livre, Jonathan Cafú que ficou fora por conta de um resfriado, e Jemerson, que deve ser liberado da quarentena pela Covid.

O zagueiro, que foi contratado recentemente, ainda não fez sua estreia com a camisa alvinegra, mas a expectativa é de que isso aconteça já no clássico do dia 13 de dezembro. Caso esteja apto a entrar em campo, ele brigará por uma vaga ao lado de Gil com dois concorrentes: Bruno Méndez e Marllon, ambos já tiveram chances com Vagner Mancini e foram elogiados pelo treinador.