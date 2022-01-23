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Corinthians foca em cobranças de falta e pênalti no penúltimo treino antes da estreia no Paulistão

Em manhã na qual Sylvinho focou nas bolas paradas do Timão, Roni deu passo importante para recuperação das dores no músculo posterior da coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 13:07

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 13:07

Na manhã de domingo (23), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treino de preparação para a estreia no Paulistão. O Timão encara a Ferroviária na próxima terça (25), na Neo Química Arena.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
Após aquecimento, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho de rondo para o elenco do Timão. Enquanto isso, os goleiros ficaram em um campo separado, em treinamentos específicos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.
Na sequência, o treinador organizou um treino de bolas paradas ofensivas com os jogadores. A atividade foi encerrada com os atletas treinando cobranças de pênaltis e de faltas.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Ausência nos últimos treinamentos da equipe, bem como nos dois jogos-treinos contra Inter de Limeira e Audax-SP, o meia Roni deu início à transição física após se recuperar das dores no músculo posterior da coxa direita. Ele participou do aquecimento com o grupo e, depois, trabalhou a parte física com o preparador Fabrício Pimenta.
De acordo com informações divulgadas pelo clube, na segunda-feira (24), pela tarde, o Timão volta a campo para o último treino antes da estreia na Paulistão, contra a Ferroviária, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena.
Crédito: PaulinhoduranteatividadenoCT(Foto:OlavoGuerra/AgênciaCorinthians

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