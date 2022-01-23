Corinthians foca em cobranças de falta e pênalti no penúltimo treino antes da estreia no Paulistão

Na manhã de domingo (23), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treino de preparação para a estreia no Paulistão. O Timão encara a Ferroviária na próxima terça (25), na Neo Química Arena.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Após aquecimento, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho de rondo para o elenco do Timão. Enquanto isso, os goleiros ficaram em um campo separado, em treinamentos específicos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

Na sequência, o treinador organizou um treino de bolas paradas ofensivas com os jogadores. A atividade foi encerrada com os atletas treinando cobranças de pênaltis e de faltas.

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Ausência nos últimos treinamentos da equipe, bem como nos dois jogos-treinos contra Inter de Limeira e Audax-SP, o meia Roni deu início à transição física após se recuperar das dores no músculo posterior da coxa direita. Ele participou do aquecimento com o grupo e, depois, trabalhou a parte física com o preparador Fabrício Pimenta.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, na segunda-feira (24), pela tarde, o Timão volta a campo para o último treino antes da estreia na Paulistão, contra a Ferroviária, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena.