Corinthians finaliza preparação para pegar o Coritiba; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está pronto para mais um desafio no Campeonato Brasileiro de 2020. Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o elenco encerrou sua preparação para a partida diante do Coritiba, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena de Itaquera, pela quarta rodada da competição nacional.O técnico Tiago Nunes, que concedeu entrevista coletiva virtual antes da atividade do dia, realizou um treino tático específico para o confronto diante da equipe paranaense. Seus auxiliares, Evandro Fornari e Kelly Guimarães, participaram muito das orientações, já que ficarão à beira do campo na partida.

Tiago foi expulso no empate sem gols do Alvinegro diante do Grêmio, por isso, não poderá estar no banco de reservas. Será a primeira vez que o treinador corintiano não comandará a equipe desde que chegou, em janeiro.A imprensa, mais uma vez, não pôde acompanhar o treinamento in loco, conforme prevê protocolo para a retomada do futebol, porém segundo apurou o LANCE!, Fagner treinou novamente em campo e deve ir para o jogo desta quarta-feira no time titular. Após tratamento intensivo desde que se machucou, diante do Palmeiras, ele tem se sentido bem para retornar. Sua escalação para enfrentar o Coxa,vai depender, porém, da avaliação da comissão técnica.

Mateus Vital, que ficou fora do treino da última segunda-feira por conta de uma amigdalite, permanece como dúvida, já que contra o Grêmio foi substituído por ter levado um pisão no tornozelo, o que já colocaria sua escalação como incógnita. Sem ele, Tiago Nunes pode promover alguns testes no setor, como a entrada até de recém-chegados, como Léo Natel ou Gustavo Mosquito.

Sendo assim, um provável Corinthians para enfrentar o Coritiba nesta quarta-feira é: Cássio; Fagner (Michel Macedo), Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Luan e Everaldo (Mateus Vital ou Léo Natel); Jô.